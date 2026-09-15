Jesica Mila Umumkan Kabar Bahagia, Hamil Anak Kedua?

Jesica Mila. Sumber foto: Instagram @jscmila
JawaPos.com – Pemeran serial hits Ganteng Ganteng Serigala, Jessica Mila, mengumumkan kehamilannya di media sosial Instagram pribadinya.
Menjadi perhatian tersendiri, di akunnya @jscmila, ia mengunggah postingan video dimana suaminya tersenyum saat mengetahui kabar bahagia tersebut.
Di awal video terlihat juga ia menangis terharu saat melihat garis dua pada tespek yang digenggamnya.
Baca Juga:Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Selasa, 15 September 2026 Untuk Wilayah Cianjur dan Sekitarnya
Ia pun meletakkan tespek serta hasil USG di dalam sebuah kotak untuk memberikan kabar bahagia tersebut ke orang-orang terdekatnya.
Menjadi perhatian, mulai dari suaminya, ibu, serta mertuanya menyambut hangat kabar bahagia tersebut.
Anak pertama Jesica, Kyarra Arunika Hasibuan yang lahir pada Maret 2024 itu turut tersenyum.
Jesica juga menulis pada caption, “The secret is finally out, baby number two is on the way.”
“Feeling so blessed, so gratefull, and so loved,” tulisnya penuh haru dan bahagia.
Aktris serta model Jesica Mila diketahui menikah dengan Yakup Hasibuan pada 2023
Ia lahir pada 03 Agustus 1992 dan telah memiliki anak pertama bernama Kyarra Arunika Hasibuan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022