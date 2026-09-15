Jesica Mila Umumkan Kabar Bahagia, Hamil Anak Kedua?

JawaPos.com – Pemeran serial hits Ganteng Ganteng Serigala, Jessica Mila, mengumumkan kehamilannya di media sosial Instagram pribadinya.

Menjadi perhatian tersendiri, di akunnya @jscmila, ia mengunggah postingan video dimana suaminya tersenyum saat mengetahui kabar bahagia tersebut.

Di awal video terlihat juga ia menangis terharu saat melihat garis dua pada tespek yang digenggamnya.

Ia pun meletakkan tespek serta hasil USG di dalam sebuah kotak untuk memberikan kabar bahagia tersebut ke orang-orang terdekatnya.

Menjadi perhatian, mulai dari suaminya, ibu, serta mertuanya menyambut hangat kabar bahagia tersebut.

Anak pertama Jesica, Kyarra Arunika Hasibuan yang lahir pada Maret 2024 itu turut tersenyum.

Jesica juga menulis pada caption, “The secret is finally out, baby number two is on the way.”

“Feeling so blessed, so gratefull, and so loved,” tulisnya penuh haru dan bahagia.

Aktris serta model Jesica Mila diketahui menikah dengan Yakup Hasibuan pada 2023