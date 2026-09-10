Lee Su-ji Ambil Langkah Hukum terhadap Komentar Jahat, Agensi Tegaskan Tanpa Ampun

Lee su ji (x @sbs_star)
JawaPos.com – Lee Su-ji ambil langkah tegas menghadapi berbagai unggahan yang dinilai menyerang dirinya di dunia maya.
CP Entertainment mengungkapkan bahwa sejumlah konten berisi serangan pribadi, penyebaran informasi palsu, dan pencemaran nama baik terus bermunculan di komunitas online maupun media sosial.
CP Entertainment menilai situasi tersebut telah menjadi persoalan serius karena menyangkut kehormatan serta hak Lee Su-ji sebagai artis.
Agensi menyatakan tengah memeriksa seluruh materi terkait dan akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pihak-pihak yang membuat serta menyebarkan unggahan bermasalah.
Menurut Dispatch, agensi memastikan langkah hukum akan ditempuh, baik secara perdata maupun pidana. CP Entertainment juga menegaskan kebijakan tanpa toleransi dengan menyatakan tidak akan memberikan kelonggaran ataupun melakukan penyelesaian secara damai terhadap pihak yang terbukti membuat konten bermasalah.
Persoalan ini muncul setelah Lee Su-ji sebelumnya mendapat kritik terkait sebuah video di kanal YouTube Hot Issue Ji pada Juli lalu.
Video tersebut menyajikan satire mengenai berbagai kesulitan yang dihadapi pegawai negeri, termasuk adegan seorang warga yang meneriakkan tuntutan “pemilihan ulang”.
Adegan tersebut kemudian dianggap sebagian pihak sebagai bentuk olok-olok terhadap warga yang sebelumnya menuntut pemilihan ulang berkaitan dengan insiden kekurangan surat suara dalam pemilihan lokal 3 Juni.
Tim produksi kemudian memberikan penjelasan bahwa video tersebut tidak memiliki maksud politik dan memutuskan mengubah adegan yang menuai kontroversi.
Lee Su-ji juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia mengakui bahwa meskipun tujuan awalnya adalah menghadirkan hiburan, dirinya tetap serius menanggapi rasa sakit dan ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan oleh konten tersebut.
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Jawa Pos
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