Kronologi LP Aris terhadap Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier atas Dugaan Perzinaan

JawaPos.com - Persoalan rumah tangga pengusaha Aristya Agung Setiawan alias Aris dengan Endah Fitrianingsih berkembang ke ranah hukum pidana setelah Aris melaporkan sang istri dan Malik Bawazier ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinaan dan kohabitasi.

Laporan tersebut dibuat pada 22 Juli 2026. Dalam perkara ini, Aris mengaku memiliki sejumlah bukti yang menurutnya berkaitan dengan dugaan hubungan terlarang antara Endah dan Malik, termasuk rekaman kamera CCTV dari apartemen miliknya di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Kasus ini kemudian menjadi pusat perhatian publik setelah Aris bersama kuasa hukumnya membeberkan kronologi dugaan perselingkuhan tersebut ke publik.

Berikut rangkaian peristiwa berdasarkan keterangan Aris dan tim hukumnya.

Kecurigaan Aris terhadap Endah Aris mengatakan kecurigaannya terhadap Endah muncul setelah melihat perubahan perilaku sang istri.

Menurut Aris, Endah kerap meninggalkan rumah sejak pagi hingga malam. Pada awalnya, pertemuan Endah dengan Malik disebut berkaitan dengan urusan pekerjaan. Malik bahkan disebut sebagai klien oleh Endah.

Kecurigaan itu semakin kuat setelah Aris mengetahui Endah beberapa kali berada di apartemen miliknya.

Untuk mengetahui aktivitas istrinya, Aris kemudian meminta bantuan seorang rekannya untuk memantau pergerakan Endah. Dari penelusuran tersebut, Aris mengaku mendapatkan informasi bahwa Endah sering menuju apartemen tersebut.