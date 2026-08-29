Park Soo-hong Angkat Bicara soal Insiden Penerbangan ke Guam, Ini Penjelasannya

park soo hong (dispatch)
JawaPos.com – Park Soo-hong menyampaikan permintaan maaf setelah insiden penerbangan yang membuat sejumlah penumpang harus menunggu lebih lama.
Menurut laporan Dispatch, Park Soo-hong mengunggah pernyataan di media sosial pada 26 Agustus dan mengakui telah merepotkan banyak pihak.
Ia meminta maaf karena mengambil waktu berharga para penumpang sekaligus menyebabkan ketidaknyamanan bagi petugas maskapai.
Ia kemudian menjelaskan apa yang terjadi saat berada di dalam pesawat. Park Soo-hong mengatakan putrinya menangis begitu mereka selesai naik, hingga dirinya kesulitan untuk duduk dan merasa panik.
Dalam kondisi tersebut, ia mengaku mengambil keputusan secara terburu-buru dengan menyampaikan keinginannya untuk turun dari pesawat.
Situasi berubah ketika sang anak akhirnya mulai tenang saat mereka masih berada di dalam pesawat.
Park Soo-hong kemudian menyampaikan keinginannya untuk kembali melanjutkan penerbangan. Namun, ia mengakui tidak menyadari bahwa proses tersebut dapat berdampak pada jadwal keberangkatan pesawat.
Park Soo-hong juga mengakui bahwa kejadian tersebut terjadi karena kurang memahami prosedur penerbangan.
Ia menegaskan tidak memiliki alasan untuk membela diri dan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh penumpang serta pihak maskapai yang terdampak. Sikap tersebut disampaikannya setelah insiden menjadi perhatian publik.
Peristiwa tersebut terjadi pada 23 Agustus dalam penerbangan internasional dari Bandara Internasional Incheon menuju Guam.
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Jawa Pos
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