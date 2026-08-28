Dari Panggung Teater ke Dunia Musik, Jakarta Movin Allstars Rilis “Senandung Gugusan Bintang”

JawaPos.com - Jakarta Movin Allstars memperluas perjalanan kreatifnya dari panggung pertunjukan ke dunia musik. Kelompok yang selama ini dikenal sebagai bagian dari ekosistem Jakarta Movin tersebut resmi merilis single berjudul “Senandung Gugusan Bintang”.

Single ini menjadi langkah lanjutan Jakarta Movin Allstars dalam memperkenalkan kekuatan musikal mereka ke publik yang lebih luas. Dalam karya terbarunya, mereka menggandeng trio pencipta lagu Laleilmanino untuk menggarap “Senandung Gugusan Bintang”.

Tak hanya merilis lagu, Jakarta Movin Allstars juga menghadirkan video lirik yang diluncurkan bersamaan pada 26 Agustus 2026. Video tersebut kini tersedia melalui kanal YouTube Jakarta Movin.

Nama Jakarta Movin selama ini lebih banyak dikaitkan dengan dunia teater dan pertunjukan musikal. Namun, di balik ekosistem tersebut terdapat Jakarta Movin Allstars, kelompok vokal yang berisi talenta-talenta muda dengan latar pengalaman di dunia pertunjukan.

Jakarta Movin Allstars diperkuat oleh 10 vokalis, yakni Uyo, Ranu, Qonita, Alya, Randif, Katya, Manu, Nisa, Annete, dan Barly. Mereka bukan sekadar rekan satu panggung, tetapi juga telah memiliki hubungan pertemanan yang menjadi salah satu fondasi penting.

"Kita mungkin datang dari tempat yang berbeda dan punya mimpi masing-masing. Lalu dipertemukan oleh ‘gravitasi’, tumbuh dalam suatu perjalanan yang saling menjaga semangat agar tidak pernah padam dan menjadi gugusan bintang yang jauh lebih besar daripada kita bersinar sendiri,” cerita Barly.

“Lagu ini menjadi pengingat bahwa dalam segala rintangan dan susah terkadang kita tidak selamanya sendirian karena di dalam prosesnya ada orang-orangntersayang yang hadir untuk membantu kita bertumbuh,” timpal personil lainnya, Qonita.

Pengalaman tampil dalam berbagai pertunjukan menjadi bekal tersendiri bagi Jakarta Movin Allstars ketika masuk ke ranah musik. Kemampuan vokal, koreografi, dan penguasaan panggung yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas mereka turut membentuk karakter penampilan mereka.