Kolaborasi Netflix- ANTV Hadirkan Jodoh Wasiat Bapak Reborn, Sentuhan Misteri- Supranatural

Jodoh Wasiat Bapak Reborn hasil kolaborasi Netflix dan ANTV. (Istimewa)
JawaPos.com - Kolaborasi ANTV dan Netflix menghadirkan warna baru dalam industri sinetron Indonesia melalui Jodoh Wasiat Bapak Reborn. Dibintangi Nadya Arina, Kevin Julio, Bara Valentino, dan sejumlah aktor ternama lainnya, serial produksi Tobali Production ini memadukan drama keluarga, misteri, kisah supranatural, hingga pencarian jodoh dalam satu cerita.
Jodoh Wasiat Bapak Reborn dijadwalkan tayang perdana di ANTV pada 31 Agustus 2026 pukul 18.30 WIB. Serial ini juga dapat disaksikan melalui Netflix mulai 30 Agustus 2026.
Kehadiran serial tersebut menjadi langkah baru bagi ANTV karena Jodoh Wasiat Bapak Reborn disebut sebagai series perdana ANTV yang turut ditayangkan melalui platform streaming Netflix. Kolaborasi ini sekaligus membuka peluang bagi tayangan lokal untuk menjangkau penonton melalui dua jalur distribusi berbeda.
Chief Program and Communication Officer ANTV, Kiki Zulkarnain, mengatakan kerja sama dengan Netflix menjadi bagian dari upaya menghadirkan tayangan dengan cerita yang lebih segar sekaligus meningkatkan kualitas produksi.
“Kolaborasi ini menjadikan series Jodoh Wasiat Bapak Reborn tidak hanya menyuguhkan cerita yang lebih fresh tetapi juga peningkatan kualitas produksi, menghadirkan deretan bintang terbaik tanah air hingga memperluas jangkauan ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia,” ungkap Kiki Zulkarnain.
Secara cerita, Jodoh Wasiat Bapak Reborn tetap mempertahankan unsur yang dekat dengan penonton Indonesia. Namun, kisahnya dikemas dengan pendekatan yang lebih modern melalui tempo cerita yang lebih dinamis, konflik berlapis, serta misteri yang dibangun dari satu kasus ke kasus lainnya.
Serial ini juga membawa kembali daya tarik waralaba Jodoh Wasiat Bapak yang sebelumnya telah hadir dalam lebih dari 1.500 episode. Versi Reborn mencoba memberikan pendekatan berbeda dengan menjadikan karakter utama sebagai sosok yang memiliki latar belakang medis sekaligus kemampuan supranatural.
Nadya Arina berperan sebagai Adinda, seorang dokter forensik yang memiliki kemampuan tidak biasa. Melalui jenazah yang diperiksanya, Adinda dapat melihat potongan masa lalu seseorang. Kemampuan tersebut kemudian membawanya pada berbagai misteri yang belum terselesaikan.
Kehidupan Adinda berubah setelah sang ayah, Adam yang diperankan Atalarik Syah, memintanya meneruskan usaha pemulasaran jenazah keluarga. Ia juga diminta mencari sosok jodoh yang telah diramalkan dalam sebuah buku tua peninggalan keluarga.
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Jawa Pos
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