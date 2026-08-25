‘Insidious: Out of the Further’ Siapkan Teror Baru dengan Konsep yang Lebih Segar

JawaPos.com – ‘Insidious’ membawa penonton memasuki dunia penuh teror melalui film terbaru ‘Insidious: Out of the Further’. Namun, bagi sutradara sekaligus penulis Jacob Chase, membuat film keenam bukan sekadar melanjutkan cerita lama.

Dalam wawancara dengan Variety, Chase mengungkap bahwa dirinya sadar penonton mungkin bertanya mengapa waralaba ini masih terus berlanjut. Karena itu, ia berusaha menjadikan film terbaru sebagai sebuah awal yang terasa lebih segar.

Chase menghadapi tantangan untuk memberikan alasan kuat mengapa ‘Insidious’ masih layak kembali ke layar lebar. Alih-alih hanya mengandalkan formula lama, ia berusaha mencari cara untuk membuat pengalaman horor kali ini terasa berbeda.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena film keenam harus tetap membawa identitas waralaba sekaligus menawarkan sesuatu yang baru bagi penonton yang sudah mengikuti kisahnya sejak awal.

Salah satu daya tarik utama film ini tentu saja terletak pada jump scare dan set piece horor. Dalam ulasannya, Variety bahkan menilai film tersebut memiliki beberapa rangkaian adegan yang benar-benar menakutkan.

Atmosfer menyeramkan khas Insidious tetap dipertahankan, tetapi Chase mencoba memberikan energi baru agar teror yang muncul tidak terasa sekadar pengulangan dari film-film sebelumnya.

Konsep The Further juga kembali menjadi bagian penting dari pengalaman horor. Dunia supernatural tersebut telah menjadi identitas utama franchise, sehingga tantangan bagi pembuat film adalah mengeksplorasinya tanpa kehilangan rasa misteri.