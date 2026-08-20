Kim Min-hee Tampil Perdana Usai Melahirkan, Kembali ke Locarno dengan ‘Nowhere to Look’

JawaPos.com – Kim Min-hee kembali ke hadapan publik setelah melahirkan putranya pada April lalu.

Ia menghadiri konferensi pers film “Nowhere to Look” dalam rangka Locarno International Film Festival ke-79 di Locarno, Swiss, pada 13 Agustus 2026 waktu Korea.

Mengutip laporan Dispatch, kemunculan tersebut menjadi pertemuan pertamanya dengan awak media internasional sejak menjadi seorang ibu sekaligus menandai kembalinya Kim Min-hee ke dunia perfilman setelah sekitar dua tahun.

“Nowhere to Look” merupakan film ke-35 garapan sutradara Hong Sang-soo dan masuk dalam bagian International Competition di Locarno Film Festival.

Dalam konferensi pers, Kim Min-hee berbicara mengenai perubahan kehidupannya setelah memiliki anak.

Ia mengaku harus membagi waktunya antara proses syuting, menyusui, dan menyiapkan makanan untuk bayinya.

Namun, pengalaman tersebut justru memberikan pengaruh positif terhadap pendekatannya dalam berakting.