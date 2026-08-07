Shawn Mendes Konfirmasi Hubungan dengan Bruna Marquezine Lewat Unggahan Instagram

JawaPos.com – Shawn Mendes secara resmi mengumumkan hubungan asmaranya dengan aktris dan model asal Brasil, Bruna Marquezine, melalui unggahan di Instagram.

Dilansir dari laman People pada Kamis (6/8), Penyanyi berusia 27 tahun itu membagikan pesan romantis bertepatan dengan ulang tahun Bruna yang ke-31 pada 4 Agustus.

Dalam unggahan tersebut, Mendes mengungkapkan rasa syukur dan menyebut kehadiran sang kekasih telah membawa perubahan besar dalam hidupnya.

Dalam keterangan unggahan, Shawn Mendes menyampaikan ucapan selamat ulang tahun sekaligus memuji Bruna sebagai sosok yang membawa cahaya bagi orang-orang di sekitarnya.

Unggahan tersebut menjadi konfirmasi pertama hubungan keduanya setelah sebelumnya hanya menjadi bahan spekulasi publik.

Unggahan Mendes turut menampilkan sejumlah video dan foto kebersamaan mereka di Casa Amarela Providência, Rio de Janeiro, Brasil.

Bruna terlihat berinteraksi dengan anak-anak, bernyanyi, dan merayakan ulang tahunnya bersama masyarakat setempat.

Shawn juga membagikan momen saat berfoto bersama Bruna serta beberapa anak yang berada di lokasi kegiatan sosial tersebut.

Hubungan Shawn Mendes dan Bruna Marquezine pertama kali dikabarkan pada Desember 2025 setelah keduanya beberapa kali terlihat bersama di Brasil dan Amerika Serikat.