Timothée Chalamet Disebut Berpeluang Perankan Harry Osborn di Film Spider-Man Baru Bersama Tom Holla

JawaPos.com – Rumor mengenai pemeran baru dalam film Spider-Man berikutnya kembali menjadi perhatian penggemar Marvel.

Dilansir dari laman Fandom Wire pada Minggu (2/8), Timothée Chalamet disebut-sebut berpeluang bergabung dalam sekuel Spider-Man yang dibintangi Tom Holland. Aktor tersebut dirumorkan akan memerankan karakter Harry Osborn, sahabat sekaligus rival Peter Parker dalam semesta Marvel.

Spekulasi tersebut muncul di tengah minimnya informasi resmi mengenai jajaran pemeran dan alur cerita film terbaru Spider-Man. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa film mendatang akan mengusung kisah yang lebih membumi, meski tetap memiliki unsur multisemesta.

Kehadiran Harry Osborn dinilai dapat menjadi awal kemunculan kembali konflik klasik antara Spider-Man dan keluarga Osborn.

Rumor keterlibatan Timothée Chalamet juga memunculkan berbagai prediksi mengenai sosok Norman Osborn.

Sebagian penggemar mengusulkan Andy Serkis sebagai kandidat pemeran Green Goblin versi baru di Marvel Cinematic Universe. Meski demikian, hingga saat ini Marvel Studios belum memberikan konfirmasi terkait kabar tersebut.

Karakter Norman Osborn dan Harry Osborn sebelumnya dikenal luas melalui trilogi Spider-Man yang dibintangi Tobey Maguire.