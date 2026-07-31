Agensi EPEX Umumkan Langkah Hukum terhadap Penyebar Fitnah dan Konten Jahat

EPEX (x @soompi)
JawaPos.com – Agensi EPEX, C9 Entertainment, menegaskan komitmennya dalam melindungi para artis dari berbagai bentuk serangan di dunia maya.
Dilansir dari soompi, agensi merilis pernyataan resmi yang mengumumkan bahwa mereka akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan konten bermuatan fitnah, penghinaan, hingga informasi palsu yang menargetkan para anggota EPEX.
C9 Entertainment mengungkapkan bahwa mereka secara rutin memantau berbagai platform online untuk mengumpulkan bukti terkait unggahan yang melanggar hak-hak artis.
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Bentuk pelanggaran yang menjadi perhatian meliputi pencemaran nama baik, penyebaran rumor palsu, pelecehan seksual, pelanggaran privasi, serta berbagai tindakan lain yang dapat merugikan EPEX.
Agensi menegaskan bahwa seluruh bukti yang telah dikumpulkan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Bahkan jika pelaku menghapus unggahan atau menutup akun media sosialnya, proses hukum tetap dapat dilanjutkan karena bukti telah diamankan.
C9 Entertainment juga menekankan bahwa mereka tidak akan memberikan keringanan maupun penyelesaian damai terhadap tindakan ilegal yang terbukti dilakukan.
Selain itul, C9 Entertainment mengajak para penggemar untuk turut membantu dengan melaporkan unggahan atau aktivitas mencurigakan yang menyerang EPEX.
Laporan dari penggemar akan ditinjau dan digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan bukti sebelum ditempuh jalur hukum.
C9 Entertainment kembali menegaskan bahwa keselamatan dan hak para artis menjadi prioritas utama.
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