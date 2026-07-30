Jadi Sorotan! Aktris "Reply 1994" Min Do Hee Cari Kerja Part-Time di Kafe Saat Vakum dari Dunia Hiburan

JawaPos.com – Min Do Hee, yang dikenal lewat drama "Reply 1994", menarik perhatian publik setelah mengungkapkan bahwa dirinya sedang mencari pekerjaan paruh waktu di sebuah kafe.

Pengakuan tersebut disampaikan secara jujur melalui media sosial, di tengah masa vakumnya dari dunia hiburan.

Menurut laporan allkpop, Min Do Hee belum memiliki jadwal syuting maupun proyek akting baru. Karena itu, ia memutuskan untuk mencari pekerjaan sementara agar tetap produktif sambil menunggu kesempatan kembali ke industri hiburan.

Keputusannya tersebut mendapat perhatian luas karena jarang ada selebritas yang secara terbuka membagikan kondisi karier mereka seperti itu.

Do Hee mengaku telah mengirimkan lamaran kerja ke beberapa kafe. Ia bahkan berharap ada pemilik usaha yang bersedia memberinya kesempatan bekerja.

Sikapnya yang rendah hati dan terbuka menuai banyak dukungan dari para penggemar maupun warganet, yang memuji keberaniannya untuk mencoba pekerjaan baru tanpa memandang status sebagai publik figur.

Min Do Hee memulai karier sebagai anggota grup idola Tiny-G sebelum beralih ke dunia akting. Namanya melejit setelah memerankan karakter Jo Yoon Jin dalam drama "Reply 1994", yang membuatnya dikenal luas berkat kemampuan aktingnya. Sejak saat itu, ia terus membintangi berbagai drama dan film dengan beragam karakter.