Eks Member LABOUM Haein Gabung Lin Branding, Siap Perluas Karier di Dunia Hiburan

haein (x @tang_kira)

JawaPos.com – Ex - LABOUM, Haein, memulai babak baru dalam perjalanan kariernya. Pada 24 Juli, dikutip dari The Chosun, agensi Lin Branding mengumumkan telah menandatangani kontrak eksklusif dengan sang artis dan berkomitmen memberikan dukungan penuh agar Haein dapat memperluas aktivitasnya di berbagai bidang hiburan.

Pihak agensi menyatakan bahwa pengalaman dan kemampuan yang telah dibangun Haein sejak debut pada 2014 menjadi modal besar untuk mengembangkan karier yang lebih luas.

Lin Branding pun berjanji akan memberikan dukungan maksimal agar Haein dapat terus menunjukkan pesonanya melalui berbagai proyek baru.

Haein memulai debutnya bersama LABOUM pada 2014 dan dikenal lewat sejumlah lagu populer seperti "Journey to Atlantis ", "Aalow Aalow", serta "Hwi Hwi".

Selain aktif sebagai idol, ia juga memperlihatkan kemampuannya di dunia akting dan berbagai program hiburan, membuktikan dirinya sebagai entertainer dengan talenta yang beragam.

Haein memasuki babak baru dalam kehidupan pribadinya setelah menikah dengan pria non-selebriti pada 2023. Kini ia telah menjadi ibu dari dua anak.

Meski demikian, Haein tetap bertekad melanjutkan karier profesionalnya dan siap mengeksplorasi peluang baru sebagai artis sekaligus kreator konten.

Haein berencana memperluas spektrum aktivitasnya, tidak hanya di industri penyiaran, tetapi juga dalam bidang commerce dan konten lifestyle.

Langkah ini diharapkan semakin memperlihatkan sisi baru Haein sekaligus memperkuat eksistensinya di industri hiburan Korea.

Lin Branding sendiri merupakan perusahaan hiburan yang terus memperluas bisnisnya di pasar domestik maupun internasional.

Selain menaungi grup rookie KILAS, agensi ini juga bekerja sama dengan sejumlah figur publik seperti Choi Eun Kyung, Kim Bin Woo, dan pakar kuliner Hong Shin Ae.

Dengan fokus pada manajemen artis, produksi konten, kemitraan global, hingga bisnis komersial, Lin Branding optimistis dapat mendukung perjalanan karier Haein ke level yang lebih tinggi.