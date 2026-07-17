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Leni Setya Wati
Sabtu, 18 Juli 2026 | 02.49 WIB

Seo Ye Ji Resmi Bergabung dengan B Wave Entertainment, Siap Buka Babak Baru Karier

seo ye ji (x @bwaveent) - Image

seo ye ji (x @bwaveent)

 
 
JawaPos.com – Seo Ye Ji memulai langkah baru dalam perjalanan kariernya, bersama B Wave Entertainment.
 
Dilansir dari The Chosun, pada 16 Juli 2026, B Wave Entertainment mengumumkan telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Seo Ye Ji sekaligus berkomitmen mendukung berbagai aktivitasnya di industri hiburan.
 
Koo Bon Young CEO B Wave Entertainment, menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan maksimal agar Seo Ye Ji dapat menampilkan pesona dan karakter uniknya melalui beragam proyek.
 
Agensi juga berencana memperluas aktivitas sang aktris agar semakin dekat dengan publik lewat konten-konten baru.
 
Seo Ye Ji memulai debut aktingnya tahun 2013. Sejak saat itu, namanya semakin dikenal berkat penampilannya dalam sejumlah drama populer seperti It's Okay to Not Be Okay, Eve, Lawless Lawyer, dan Save Me.
 
Di layar lebar, ia juga sukses membintangi film Recalled (Memory of the Next Day), Quantum Physics, hingga Blackout.
 
Awal tahun ini, Seo Ye Ji juga menantang dirinya dengan debut di panggung teater melalui pertunjukan Elegy of Death.
 
Dalam drama musikal tersebut, ia memerankan soprano legendaris Yoon Sim Deok dan mendapat apresiasi atas kemampuan akting emosional yang tetap kuat meski baru pertama kali tampil di atas panggung teater.
 
Bergabung dengan B Wave Entertainment menjadi perpindahan agensi kelima bagi Seo Ye Ji setelah sebelumnya bernaung di Made In Chan Entertainment, King Entertainment, Gold Medalist, dan Sublime.
 
Agensi barunya juga menaungi sejumlah artis seperti Tony An, grup ONEUS, serta aktris Hong Eun Hee.
 
Dengan dukungan dari B Wave Entertainment, para penggemar kini menantikan proyek-proyek terbaru Seo Ye Ji.
 
Langkah ini diharapkan menjadi awal baru bagi sang aktris untuk kembali menunjukkan kualitas aktingnya sekaligus memperluas kiprahnya di dunia hiburan.
Editor: Novia Tri Astuti
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