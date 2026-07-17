Produser Studio Ghibli Toshio Suzuki Ramaikan Acara di Jeju Bersama Sung Si Kyung 

JawaPos.com – Acara seremonial yang digelar di Jeju berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah tokoh ternama dari industri kreatif dan hiburan Korea maupun Jepang.

Momen tersebut menarik perhatian berkat hadirnya produser Studio Ghibli, Toshio Suzuki, bersama sejumlah tamu penting lainnya.

Menurut laporan The Chosun, selain Toshio Suzuki, acara tersebut juga dihadiri oleh Kang Dong Hwa, Ketua Jeju Donghwa Village, serta Jeong Wook, Ketua Daewon Media.

Kehadiran para tokoh ini semakin menegaskan pentingnya acara yang menjadi ajang kolaborasi antara dunia budaya, industri kreatif, dan hiburan.

Sung Si Kyung dipercaya sebagai pembawa acara. Tak hanya memandu jalannya seremoni, ia juga mempersembahkan lagu spesial yang disiapkan sebagai penampilan peringatan, menciptakan suasana hangat dan penuh makna bagi seluruh tamu yang hadir.

Kehadiran Toshio Suzuki menjadi salah satu sorotan utama. Sebagai sosok di balik kesuksesan berbagai karya Studio Ghibli, ia dikenal memiliki peran besar dalam menghadirkan film-film animasi legendaris yang dicintai penonton di seluruh dunia.