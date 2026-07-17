Produser Studio Ghibli Toshio Suzuki Ramaikan Acara di Jeju Bersama Sung Si Kyung 

studio ghibli di jeju (x @tang_kira)
JawaPos.com – Acara seremonial yang digelar di Jeju berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah tokoh ternama dari industri kreatif dan hiburan Korea maupun Jepang.
Momen tersebut menarik perhatian berkat hadirnya produser Studio Ghibli, Toshio Suzuki, bersama sejumlah tamu penting lainnya.
Menurut laporan The Chosun, selain Toshio Suzuki, acara tersebut juga dihadiri oleh Kang Dong Hwa, Ketua Jeju Donghwa Village, serta Jeong Wook, Ketua Daewon Media.
Kehadiran para tokoh ini semakin menegaskan pentingnya acara yang menjadi ajang kolaborasi antara dunia budaya, industri kreatif, dan hiburan.
Sung Si Kyung dipercaya sebagai pembawa acara. Tak hanya memandu jalannya seremoni, ia juga mempersembahkan lagu spesial yang disiapkan sebagai penampilan peringatan, menciptakan suasana hangat dan penuh makna bagi seluruh tamu yang hadir.
Kehadiran Toshio Suzuki menjadi salah satu sorotan utama. Sebagai sosok di balik kesuksesan berbagai karya Studio Ghibli, ia dikenal memiliki peran besar dalam menghadirkan film-film animasi legendaris yang dicintai penonton di seluruh dunia.
Melalui kehadiran para tokoh dari berbagai bidang, acara ini menjadi simbol eratnya hubungan antara seni, budaya, dan industri kreatif.
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri