Jang Seo Hee Tampil Penuh Ambisi di Poster The Trap of Desire, Siap Bangkitkan Drama Balas Dendam 

JawaPos.com – KBS 2TV meningkatkan antusiasme penggemar drama lewat teaser poster The Trap of Desire, drama terbaru yang akan tayang perdana pada 10 Agustus.

Serial bergenre balas dendam ini menjadi sorotan karena menandai kembalinya Jang Seo Hee ke layar KBS setelah 12 tahun.

Dilansir dari The Chosun, The Trap of Desire mengisahkan perjuangan seorang wanita yang hidupnya hancur setelah dijebak sebagai pelaku pembunuhan.

Demi merebut kembali takdirnya, ia harus menghadapi orang-orang yang dikuasai ambisi dan keserakahan.

Drama ini disutradarai Lee Dae Kyung dan Jeong Gwang Soo dengan naskah karya Koo Ji Won.

Jang Seo Hee memerankan Joo Mi Ran, sosok wanita yang rela menghancurkan kehidupan orang lain demi memenuhi keinginannya.

Berbeda dari peran-peran sebelumnya sebagai korban yang membalas dendam, kali ini sang aktris tampil sebagai antagonis utama sekaligus sumber dari berbagai konflik yang akan memicu rangkaian balas dendam.

Poster teaser yang baru dirilis menampilkan Joo Mi Ran berdiri di tengah banyak tangan yang seolah membelenggunya.

Visual tersebut menjadi simbol dari ambisi, rahasia, dan obsesi yang selama ini ia ciptakan, sekaligus mengisyaratkan bahwa keserakahan itu pada akhirnya akan berbalik menghancurkan dirinya sendiri.

Tatapan tajam Jang Seo Hee dengan satu mata yang tertutup semakin memperkuat aura misterius karakter tersebut.

Kalimat "Jika itu adalah kehidupan yang harus kumiliki, aku akan mendapatkannya dengan cara apa pun" menjadi penegasan sifat Joo Mi Ran yang tidak mengenal batas dalam mengejar tujuannya.

Pesan tersebut sekaligus memberi gambaran mengenai konflik emosional dan pertarungan penuh intrik yang akan menjadi inti cerita.

Teaser poster ini menggambarkan awal sekaligus akhir dari hasrat yang dimiliki Joo Mi Ran.

Mereka juga mengajak penonton menantikan hubungan rumit antarkarakter yang dipenuhi ambisi, pengkhianatan, dan balas dendam ketika The Trap of Desire mulai tayang pada Agustus mendatang.