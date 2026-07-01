Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Rabu, 1 Juli 2026 | 18.00 WIB

Siap-siap, Penyanyi Berbakat Hyolyn akan Comeback dalam Waktu Dekat

Hyolyn. (Soompi) - Image

Hyolyn. (Soompi)

JawaPos.com - Dengan karya-karya spketakulernya, kini penyanyi asal Korea Hyolyn bersiap untuk melakukan comeback musim panas ini.

Dilansir dari Soompi, Rabu (1/7), berkaitan dengan hal tersebut, agensinya ReH Entertainment, mengkonfirmasi perilisan mini album keempatnya pada 22 Juli.

Agensinya menyatakan, “Saat Hyolyn kembali sebagai ‘ratu asli’ musim panas ini, kami berharap dia sekali lagi akan memikat daftar putar pendengar dengan musiknya.”

Comeback ini menandai kembalinya Hyolyn setelah sekitar tujuh bulan sejak single digitalnya Standing On The Edge pada Desember.

Karya itu merupakan mini album pertamanya dalam sekitar empat tahun sejak ‘iCE,’ yang dirilis pada Juli 2022.

Penyanyi/penulis lagu pop Korea, Hyolyn, merupakan mantan pemimpin grup K-pop wanita Sistar, yang sangat berbakat.

Namun setelah grup tersebut bubar pada tahun 2017, ia mengalihkan fokus ke karier solonya dan gaya vokal yang terinspirasi oleh Christina Aguilera.

Kabarnya, ia pernah merilis single non-album, termasuk hit nomor satu ‘One Way Love’ dan juga merilis album-album lainnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Diproduseri Feri Bagindas, Gil Ramdan Rilis Single Dalam Sepi - Image
Entertainment

Diproduseri Feri Bagindas, Gil Ramdan Rilis Single Dalam Sepi

Rabu, 1 Juli 2026 | 00.19 WIB

Top 30 Penyanyi yang Sedang Naik Daun pada Juni 2026, RESCENE Puncaki Peringkat - Image
Music & Movie

Top 30 Penyanyi yang Sedang Naik Daun pada Juni 2026, RESCENE Puncaki Peringkat

Senin, 29 Juni 2026 | 03.14 WIB

Gendong Buah Hati, Via Vallen Tiba-tiba Terjatuh dari Tangga - Image
Entertainment

Gendong Buah Hati, Via Vallen Tiba-tiba Terjatuh dari Tangga

Minggu, 28 Juni 2026 | 21.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore