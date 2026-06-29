Lee Je Hoon Siap Tampil di Drama Pendek If You See the Way, Cast Me, Hadir Sebagai Bintang Tamu Spesial

JawaPos.com - Lee Je Hoon kembali menambah daftar proyek aktingnya dengan menerima tawaran untuk tampil dalam drama pendek If You See the Way, Cast Me.
Meski hanya hadir sebagai bintang tamu spesial, keterlibatan sang aktor langsung menjadi sorotan dan sukses meningkatkan antusiasme penggemar yang menantikan penayangan drama tersebut.
Kehadiran Lee Je Hoon diumumkan oleh tim produksi sebagai salah satu kejutan menjelang penghujung serial.
Ia dijadwalkan muncul pada episode terakhir, menghadirkan karakter yang masih dirahasiakan identitas maupun perannya dalam alur cerita.
Kerahasiaan tersebut justru semakin memicu rasa penasaran publik terhadap bagaimana sang aktor akan memengaruhi akhir kisah drama ini.
If You See the Way, Cast Me merupakan drama pendek yang tayang melalui program Director's Arena di ENA.
Mengusung format episode berdurasi singkat, serial ini menawarkan cerita yang padat, emosional, dan mudah dinikmati, sehingga berhasil menarik perhatian penonton sejak awal penayangannya.
Bergabungnya Lee Je Hoon menjadi nilai tambah tersendiri bagi drama tersebut.
Selama ini, aktor kelahiran 1984 itu dikenal mampu memberikan penampilan yang berkesan, bahkan dalam waktu tampil yang terbatas.
Karisma yang kuat serta kemampuan membangun emosi karakter membuat setiap kemunculannya selalu meninggalkan kesan mendalam bagi penonton.
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