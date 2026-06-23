HYUNHAYO TREASURE Resmi Debut, Rilis MV 'NALLY-NA' yang Pamerkan Hip-Hop Khas YG

JawaPos.com - Penantian panjang para TREASURE MAKER akhirnya terbayar. Unit rapper HYUNHAYO, yang diperkuat Choi Hyun Suk, Yoshi, dan Haruto, resmi memulai langkah baru dengan meluncurkan video musik "NALLY-NA" pada 22 Juni 2026.

Debut ini menjadi tonggak penting bagi trio yang selama ini dikenal sebagai lini rap paling berkarisma di TREASURE.

Nama HYUNHAYO sendiri bukanlah hal yang asing bagi penggemar. Julukan yang telah lama digunakan untuk menyebut kombinasi Hyun Suk, Yoshi, dan Haruto itu kini diresmikan sebagai identitas unit, menandai babak baru perjalanan musikal ketiganya.

Lagu "NALLY-NA" menghadirkan ledakan energi hip-hop yang menjadi ciri khas YG Entertainment.

Beat yang menghentak dipadukan dengan sentuhan EDM modern menciptakan atmosfer penuh adrenalin, sementara permainan rap tajam dari ketiga member sukses menunjukkan karakter dan warna musik mereka yang semakin matang.

Tak hanya memanjakan telinga, video musik "NALLY-NA" juga memikat perhatian lewat visual sinematik yang penuh gaya.

Choi Hyun Suk, Yoshi, dan Haruto tampil percaya diri dengan aura swag yang kuat, koreografi penuh tenaga, serta chemistry yang semakin menegaskan identitas HYUNHAYO sebagai unit rapper yang siap mencuri sorotan.

Meski sebelumnya telah menunjukkan kekompakan lewat lagu seperti "VolKno" dan "G.O.A.T", proyek kali ini terasa lebih istimewa karena menjadi debut resmi mereka sebagai sub-unit.

Kehadiran HYUNHAYO pun menjadi bukti komitmen TREASURE untuk terus menghadirkan eksplorasi musik yang lebih beragam.