Jelang Melahirkan, Amanda Manopo Perlihatkan Kamar Bayi

Aktris Amanda Manopo memperlihatkan kamar bayi untuk calon buah hati pertama. (Instagram: amandamanopo)
JawaPos.com - Aktris Amanda Manopo sebentar lagi akan melahirkan anak pertama buah cintanya dengan Kenny Austin. Usia kehamilannya kini sudah memasuki usia tua.
Menjelang persalinan, Amanda Manopo memperlihatkan kamar yang didesain khusus untuk bayinya. Manda, sapaan akrabnya, memperlihatkan kamar buah hatinya tersebut melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.
Kamar bayi yang dipersiapkan Amanda Manopo untuk calon buah hati pertamanya itu dilengkapi dengan sejumlah fasilitas. Mulai dari tempat tidur khusus, sofa, hingga tempat mengganti popok atau pakaian si kecil.
Amanda Manopo mengaku senang sekali pengerjaan kamar bayinya berlangsung cepat namun hasilnya sangat bagus sesuai dengan apa yang dia mintakan.
"Akhirnya kamar baby selesai, aku senang banget. Gemas banget," kata Amanda Manopo.
Dia pun memperlihatkan tempat tidur bayinya yang tampak sangat kokoh karena menggunakan bahan material bagus dari kayu jati.
"Ini kuat, orang dewasa juga bisa duduk di sini," ujar Amanda Manopo sambil duduk di atas tempat tidur bayinya.
Manda juga memperlihatkan dinding kamar bayinya yang dipercantik dengan dekorasi sejumlah binatang dengan konsep kebun binatang. Tak hanya itu, Amanda Manopo juga mencoba duduk di atas sofa.
"Kalau aku lagi pompa (ASI), rencananya aku mau di sini (sofa)," ungkap Amanda Manopo.
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