Sischa Widya Maharani
Kamis, 21 Mei 2026 | 15.35 WIB

Bak Fotokopi, Lia ITZY Ungkap Wajah Adik Laki-lakinya Untuk Pertama Kali

Potret Lia dan sang adik saat membuat konsen bersama. (Naver)

 
JawaPos.com - Untuk pertama kalinya Lia ITZY perkenalkan adik laki-lakinya ke hadapan publik lewat konten terbaru YouTubenya.
 
Pada 20 Mei 2026, Lia mengunggah video berjudul “Tips Hidup untuk Adik Laki-Laki Tampan Lia”. 
 
Dalam video tersebut, adik laki-lakinya yang bernama Junsu hadir sebagai bintang tamu spesial dan langsung menarik perhatian penggemar karena visual mereka yang dinilai sangat mirip.
 
Banyak penggemar bahkan menyebut keduanya seperti bungeoppang, istilah Korea yang digunakan untuk menggambarkan saudara kandung dengan wajah identik. 
 
Mulai dari bentuk mata hingga ekspresi wajah, Lia dan sang adik disebut benar-benar bak fotokopi.
 
Di video itu, Lia akan berperan sebagai stylist sehari untuk membantu mengubah penampilan sang adik yang disebut belum pernah berpacaran. 
 
Ia menemani Junsu mulai dari merapikan rambut dan alis hingga memilih outfit yang cocok untuknya.
 
Momen kedekatan keduanya juga terlihat saat Lia bercanda soal bentuk alis keluarga mereka. 
 
"Ini adalah ciri khas alis keluarga kami. Alis ini sedikit bengkok karena mirip dengan hidung ayah," ucap sang idol dikutip dari Naver.
 
Chemistry kakak-adik tersebut sukses membuat banyak penggemar gemas.
Junsu pun mengungkapkan rasa terima kasih.
 
"Aku bisa menghabiskan hari ini dengan produktif. Aku berterima kasih kepada kakak perempuanku karena telah melakukan ini," ujar Junsu.
 
Sementara itu, Lia mengaku sempat ragu memperkenalkan adiknya ke publik tetapi akhirnya memberanikan diri karena merasa banyak penggemar akan menyukainya.
