Ra Mi Ran dan Lee Re Miliki Karakter yang Kontras, Simak Kisahnya dalam Film Fantasi Strange Snack Shop Jeoncheondang

Ra Mi Ran dan Lee Re. (Soompi)
JawaPos.com – Belum lama ini film Korea yang akan datang yakni, Strange Snack Shop Jeoncheondang (judul literal) telah merilis 10 foto baru.
Dikutip dari Soompi, Selasa (19/5), Strange Snack Shop Jeoncheondang disebut memiliki cerita unik, film fantasi ini menyoroti peristiwa magis yang terjadi ketika pelanggan yang membawa koin keberuntungan mengunjungi Jeoncheondang.
Jeoncheondang yaitu sebuah toko makanan ringan yang mengabulkan permintaan, film live-action ini diproduksi di Korea Selatan dan dijadwalkan tayang di bioskop pada bulan Mei.
Akan ada serial 12 episode, film ini dibintangi Ra Mi Ran, sebagai pemilik Jeoncheondang, Hong Ja, memancarkan aura misterius dengan rambut peraknya yang rapi.
Di balik senyumnya hangat dan lembut terdapat kehadiran penuh teka-teki yang sulit dipahami, Interior Jeoncheondang penuh warna-warna mistis menciptakan nuansa dunia rahasia.
Selain itu, Yomi yang diperankan Lee Re, pemilik toko makanan ringan saingan, Hwaangdang, menarik perhatian dengan karismanya yang dingin dan tajam.
Gaya rambut bob birunya, penataan rambut hitam, dan ekspresi sinisnya secara simbolis mencerminkan suasana Hwaangdang.
Menariknya, tempat itu mampu menggoda keinginan orang, membentuk kontras yang mencolok dengan Jeoncheondang.
Foto-foto tersebut juga menampilkan berbagai pengunjung Jeoncheondang, potret terakhir menunjukkan Hong Ja dan Yomi saling berhadapan di taman hiburan dengan sosok misterius Kai berdiri di antara mereka
