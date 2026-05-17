Risma Azzah Fatin
Minggu, 17 Mei 2026 | 15.42 WIB

Prime Video Konfirmasi The Summer I Turned Pretty The Movie Telah Memulai Proses Syuting

Christopher Briney dan Lola Tung di balik layar The Summer I Turned Pretty the Movie (Instagram @thesummeriturnedpretty)

JawaPos.com – Film The Summer I Turned Pretty versi layar lebar resmi memasuki tahap produksi dan proses syuting.

Dilansir dari laman TV Insider pada Sabtu (16/5), Kabar tersebut diumumkan setelah Prime Video membagikan cuplikan perdana di balik layar yang memperlihatkan perkembangan proyek film tersebut.

Kehadiran pembaruan ini langsung memicu antusiasme penggemar yang telah menantikan kelanjutan kisah para karakter utama.

Pihak produksi diketahui mulai menjalankan proses pengambilan gambar sejak 27 April di Wilmington, North Carolina. Lokasi tersebut menjadi pusat syuting awal untuk film yang melanjutkan kisah dari serial populer berbasis novel karya Jenny Han.

Bersamaan dengan dimulainya syuting, tim produksi juga mengingatkan penggemar agar tidak mengganggu proses kerja di lokasi demi menjaga keamanan pemain dan kru.

Prime Video turut memberikan gambaran awal mengenai suasana produksi melalui foto dan video di balik layar. Beberapa pemeran utama, termasuk Lola Tung dan Christopher Briney, terlihat kembali menjalani syuting untuk melanjutkan perjalanan karakter mereka.

Kehadiran para pemeran inti memperkuat dugaan bahwa cerita film akan tetap berpusat pada dinamika hubungan yang telah dibangun sejak serialnya tayang.

