Viral Ijab Kabul Elly Sugigi Menikah ke-6 Kali, Netizen Malah Curiga

JawaPos.com - Viral di media sosial memperlihatkan Elly Sugigi menikah ke-6 kalinya. Perempuan yang kerap disapa Mpok Elly menikah dengan seorang pria bernama Haqiqi.

Dalam video diunggah akun Instagram egha.makeup, terlihat Elly Sugigi dan Haqiqi duduk berdampingan mengenakan gaun pengantin warna putih dalam prosesi ijab kabul.

Keduanya tampak tenang mengikuti prosesi ijab kabul. Haqiqi tampak berwibawa dan lancar dalam prosesi sakral tersebut.

"Saudara Haqqi bin Bapak Dede, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya yang bernama Elly Sugigi kepada engkau, dengan mas kawin perhiasan emas seberat 100 gram dan satu unit apartemen di Bogor Yes, dibayar tunai," ujar wali nikah dalam video itu.

"Saya terima nikah dan kawinnya Elly Sugigi binti Bapak Suheri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," jawab Haqqi tenang.

Sejumlah saksi langsung menyatakan 'sah' menandakan prosesi ijab kabul tersebut berjalan dengan lancar tidak ada masalah apa pun.

Video akad nikah Elly Sugigi dan Haqiqi ditonton hingga 1,7 juta kali sejak diunggah sampai dengan malam ini, Rabu (29/4). Unggahan itu kemudian dikomentasi hampir seribu kali oleh para pengguna media sosial.

Banyak netizen mengucapkan selamat kepada Elly Sugigi dan suami atas pernikahan ini. Mereka pun mendoakan agar pernikahan kali ini yang terakhir kalinya bagi Mpok Elly.