Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Kamis, 23 April 2026 | 15.00 WIB

Avengers: Endgame akan dirilis Ulang dan Menyertakan Cuplikan Doomsday?

Pemeran Avengers: Doomsday. Sumber foto: Pinkvilla

JawaPos.com - Membagikan kabar bahagia, cuplikan baru film Avengers: Doomsday rencananya akan menyertai perilisan ulang Avengers: Endgame.

Dilansir dari Pinkvilla, Kamis (23/4), Avengers: Endgame sendiri menjadi film ternama tahun 2019, yang rencananya akan kembali diputar di bioskop

Sutradara Joe dan Anthony Russo berbagi bahwa perilisan ulang Avengers: Endgame pada 25 September 2026, penonton juga melihat cuplikan baru dari film Avengers: Doomsday yang akan datang.

Juga dikonfirmasi bahwa kedua film tersebut akan tersedia dalam Infinity Vision, yang disebut-sebut sebagai format premium baru untuk pengalaman menonton film.

Momen itu akan menjadi pengalaman sinematik terbesar, tercerah, dan paling imersif, sertifikasi juga  dikeluarkan untuk bioskop layar lebar.

Menurut DEADLINE, presentasi yang sama juga mengungkapkan klip baru di mana Steve Rogers yang diperankan Chris Evans kembali setelah kepergiannya pada tahun 2019 oleh sang bintang sendiri.

Kemudian para pahlawan mengumpulkan sejumlah superhero, termasuk Shang-Chi (Simu Liu), Yelena Belova (Florence Pugh), dan Thunderbolts.

Akan ada Namor (Tenoch Huerta), Black Panthers, Gambit (Channing Tatum), Fantastic Four, dan Magneto (Ian McKellen) untuk menghadapi Doctor Doom yang diperankan Robert Downey Jr.

Mengejutkan dengan adanya "DunesDay" karena bentroknya jadwal tayang dengan film Dune: Part Three karya Denis Villeneuve.

Jika penasaran, jangan lewatkan film Avengers: Doomsday yang rencananya akan tayang di bioskop pada 18 Desember

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore