Aulia Ramadhani
Rabu, 22 April 2026 | 16.46 WIB

Gelar Pernikahan Pada Oktober Mendatang, Pemeran Single’s Inferno 3, Yoon Ha Jeong jadi Sorotan

Yoon Ha Jeong. Sumber foto: Pinkvilla - Image

Yoon Ha Jeong. Sumber foto: Pinkvilla

JawaPos.com - Yoon Ha Jeong, yang pernah menjadi peserta acara realitas kencan Korea Single's Inferno 3 umumkan rencana pernikahannya belakangan ini.

Dikutip dari Pinkvilla, Rabu (22/4), tentunya para penggemar Single’s Inferno 3 telah menantikan kabar gembira ini.

Karena sifatnya yang ekspresif dan kepribadiannya yang ramah, ia menjadi favorit penggemar serta terus menjadi selebriti yang dicintai sejak saat itu.

Meskipun tidak memberi tahu dunia tentang hubungannya sejak acara berakhir, Yoon Ha Jeong mengumumkan rencana pernikahannya di paruh kedua tahun ini di Instagram-nya.

“Halo, ini Yoon Ha Jeong, hampir tiga tahun terakhir, melalui Single’s Inferno 3, saya telah menerima begitu banyak cinta dan dukungan dari kalian,” tulisnya

“Dan hari ini, saya akan berjanji untuk menjalani hidup bersama pada bulan Oktober mendatang dengan seseorang yang berharga,” ungkapnya

Ia juga mengucap terima kasih jika penggemar dapat mendukung rencana pernikahannya dengan hangat, dan mengirimkan banyak berkah.

Dalam ucapannya itu, ia menyertai unggahan tersebut dengan foto selfie dirinya, membawa buket besar mawar merah muda, kemungkinan dari tunangannya.

Tanpa menyebutkan siapa pria yang akan dinikahinya, wajahnya atau menandainya dalam unggahan tersebut, para penggemar sang bintang sangat penasaran.

Pernah tampil di program kencan, Yoon Ha Jeong juga merupakan pembawa acara TV dan influencer terkenal di Korea Selatan.

