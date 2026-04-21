Bangganya Atta Halilintar Difollow Legenda Sepak Bola Dunia Ronaldo Nazario

JawaPos.com - Atta Halilintar sangat bangga akun Instagram miliknya di-follow oleh legenda sepak bola dunia, Ronaldo Nazario. Dia senang sekali karena dari dulu memang mengidolakan mantan striker yang juga pemilik klub Brasileiro Série A Cruzeiro itu.

"Alhamdulillah. Aku juga nggak tahu tiba-tiba di-follow sama Ronaldo, aku juga di-like. Mungkin sudah rezeki aku kali ya," ujar Atta Halilintar.

Suami Aurel Hermansyah menyatakan bahwa dirinya sudah mengidolakan Ronaldo Nazario sejak masih kecil. Dia pun mengakui memang ingin sekali membangun kedekatan dengan sosok idolanya tersebut.

Usai di-follow Ronaldo Nazario, Atta Halilintar memanfaatkan momen itu untuk berinteraksi secara langsung melalui pesan direct message (DM) di Instagram.

"Bisa temenan di IG, terus bisa DM-DM-an menurut aku itu dream come true," kata Atta Halilintar.

Bukan hanya Ronaldo Nazario, akun Instagram Atta juga sudah di-follow oleh sejumlah pemain sepak bola dunia lain seperti Pique, Marcelo, dan Puyol. Sosok mereka saat kecil dulu hanya bisa diakses Atta lewat permainan PS di rental-rental.

"Dulu aku suka rental PS main Ronaldo, Marcelo, Cristiano Ronaldo. Sekarang bisa ketemu aslinya," ujar Atta.