Kondisi Haneul Menurun, KISS OF LIFE Umumkan Perubahan Jadwal

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari KISS OF LIFE. Salah satu membernya Haneul dikonfirmasi mengalami masalah kesehatan.

Melalui pernyataan resmi pada 19 April 2026, S2 Entertainment mengungkap bahwa Haneul mengalami sakit tenggorokan disertai gejala flu.

Kondisi tersebut membuatnya harus memeriksakan diri ke rumah sakit setelah kembali ke Korea.

"Pada tanggal 15 April karena sakit tenggorokan dan gejala flu, artis kami Haneul mengunjungi rumah sakit setelah kembali ke negara ini," tulis agensi mengutip dari Soompi.

Meski saat ini disebut mulai membaik, pihak agensi tetap mengambil langkah hati-hati.

Beberapa jadwal penting pun akhirnya harus disesuaikan demi mempercepat proses pemulihan sang artis.

Acara fan meeting melalui video call yang dijadwalkan bersama Apple Music dan Makestar resmi ditunda.

Meski begitu, untuk fan meeting yang berlangsung hari ini akan tetap berjalan sesuai rencana.

Agensi juga menyampaikan bahwa detail jadwal baru akan diinformasikan langsung kepada para pemenang event.

Dalam pernyataannya, mereka meminta maaf atas perubahan mendadak ini kepada para penggemar.