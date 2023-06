Dapat Pujian dari Simon Cowell yang Terkenal Galak, Putri Ariani Speechless

JawaPos.com - Penampilan Penampilan Putri Ariani di ajang America's Got Talent 2023 berhasil membius dewan juri sejak awal penampilannya. Suara emas Putri berhasil memikat Simon Cowell dkk yang mengamati dengan seksama penampilannya di atas panggung.

Lagu Loneliness yang merupakan ciptaan Putri Ariani sendiri berhasil meluluhkan hati Simon Cowell yang dikenal sebagai juri galak dan bicara apa adanya. Saking terpikatnya kepada gadis 17 tahun tersebut, dia sampai naik ke atas panggung mendekati Putri usai tuntas menyanyikan satu buah lagu.

Simon Cowell memberikan pujian dan kemudian meminta Putri Ariani untuk menyanyikan lagu lagi untuk semakin menguatkan keyakinannya kalau Putri memang memiliki suara emas yang patut dibanggakan.

Putri dengan senang hati menyanyikan lagu milik Blue berjudul Sorry Seems to Be the Hardest Word. Putri juga sukses membawakan lagu itu dan kembali membuat dewan juri terpukau, termasuk Simon Cowell.

Saat berbincang dengan Deddy Corbuzier dalam podcast miliknya, Putri Ariani mengungkapkan ada pernyataan Simon Cowell yang diucapkan terhadap dirinya yang sangat berkesan. Menurut Putri, pria berusia 63 tahun tersebut menyebut Putri Ariani sebagai salah satu penyanyi terbaik di America’s Got Talent 2023.

"Nggak bisa ngomong lagi, speechless nggak tahu ngomong apa lagi saking senangnya. Soalnya katanya Simon galak. Putri kaget kenapa ke Putri dia se-soft itu," ujar Putri Ariani saat mendapat pujian selangit dari Simon Cowell.

Pernyataan Simon tentu saja bukan bualan hanya untuk membesarkan hati Putri Ariani yang seorang tunanetra. Pujian itu memang keluar dari hatinya lantaran terpuaskan akan penampilannya. Hal itu dibuktikan dengam Simon Cowell memberikan Golden Buzzer untuk Putri.

Dengan Golden Buzzer, maka Putri Ariani seperti mendapat jalan pintas langsung melaju ke babak live show. Sementara kontestan lain yang lolos tanpa tiket ini, harus melewati Judge Cut Rounds sebelum akhirnya sampai ke babak live show.