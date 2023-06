Berikan Pujian untuk Putri Ariani, Presiden Jokowi: Terbang Semakin Tinggi, Tetap Membawa Nama Indonesia

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut mengapresiasi penyanyi Putri Ariani yang mendapatkan golden buzzer dari juri Simon Cowell di America’s Got Talent. Presiden Jokowi mengaku bangga atas keberhasilan remaja kelahiran Riau itu. Hal itu disampaikannya lewat postingan di akun resmi @jokowi, Senin (12/6).

“Beberapa hari ini nama penyanyi Indonesia Putri Ariani menjadi pembicaraan dan pemberitaan oleh talentanya yang memukau dunia lewat penampilan di panggung America’s Got Talent 2023. Saya pun turut bangga dan menikmati tayangan ulang penampilan Putri Ariani itu,” tulis Jokowi seperti dilansir Pojoksatu.id (Jawa Pos Group).

Jokowi mengatakan bahwa ini barulah babak awal dari perjalanan panjang Putri Ariani ke depan. Namun, dia berharap apa yang diraih Putri Ariani saat ini bisa memberi inspirasi dan semangat kepada semua orang.

“Bahwa semua impian dan cita-cita dapat diraih dengan ketekunan, kerja keras, serta kepercayaan atas kemampuan diri sendiri,” sambung Jokowi.

Di akhir posting-an, Presiden Jokowi memberi selamat dan semangat agar Putri bisa terus berprestasi dengan membawa Indonesia.

“Selamat kepada Putri Ariani. Terbanglah semakin tinggi, meraih cita-cita, dan tetap mambawa nama Indonesia,” pungkas Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, Putri Ariani memukau juri America’s Got Talent dengan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Kemudian, Putri menjawab tantangan Simon Cowell menampilkan karya lain. Dia sukses menaklukkan lagu Elthon John, ‘Sorry Seems to be The Hardest Word’ dan mendapatkan golden buzzer.