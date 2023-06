Jennie BLACKPINK Dikabarkan Bergabung ke Marvel, Perankan Karakter Superhero Asia

JawaPos.com - Di tengah kontroversi perannya yang dianggap vulgar dalam drama The Idol, Jennie BLACKPINK kembali jadi sorotan setelah dirinya bakal mendapat peran di film Hollywood. Korea Dispatch mengabarkan Jennie akan menjadi bagian dari seri tim superhero Asia pertama bernama Team Agents of Atlas, dikutip dari POJOK SATU.

Jennie BLACKPINK dilaporkan akan berperan sebagai Seol Hee, juga dikenal sebagai Luna Snow yang merupakan penyanyi K-pop dan pahlawan super yang menggunakan kemampuan manipulasi esnya untuk melindungi orang-orang di Lingkar Pasifik dan di seluruh dunia.

Luna yang berasal dari Korea Selatan bisa berbahasa Korea dan Inggris, membuat Jennie cocok untuk peran tersebut.

Luna Snow sebelumnya disuarakan oleh penyanyi Luna, dari grup K-pop f(x), pada tahun 2020 untuk video game Marvel Super War.

Dispatch menyatakan bahwa rumor casting Jennie telah menyebar sejak Januari tahun ini, namun penggemar mengklaim bahwa itu dimulai pada tahun 2022.

Kabar ini makin diperkuat saat banyak pemeran Asia dari MCU, seperti Fala Chen (Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings), Claudia Kim (Avengers: Age of Ultron) dan Benedict Wong (Doctor Strange) telah mengikuti Jennie di Instagram.

Jennie belakangan ini memang jadi sorotan media. Tidak hanya kiprahnya merintis di dunia akting tapi juga kisah asmaranya.

Jennie disebutkan berpacaran dengan Kim Taehyung atau V dari boygroup BTS. Ini lantaran foto keduanya di bergandengan tangan di Paris beredar luas. Hingga kini, kedua agensi artis itu tidak membantah dan tidak juga membenarkan.