Muncul di Trailer Terbaru Expend4bles, Jadi Villain Utama, Iko Tarung Lawan Statham

JawaPos.com – Ledakan, tembakan, dan pertarungan mewarnai trailer Expend4bles yang dirilis Kamis (8/6). Tak hanya menampilkan cast reguler, film keempat instalasi The Expendables itu juga memamerkan karakter baru. Di antaranya, Iko Uwais, Megan Fox, dan rapper 50 Cent.

Iko memerankan villain utama bernama Suarto (atau Rahmat, dalam versi laman resmi Lionsgate dan IMDb). Karakternya –yang dikisahkan sebagai teroris– bertarung sengit melawan Lee Christmas (Jason Statham) dengan pisau. Bintang The Raid itu berhasil mencuri perhatian lewat dialog singkatnya yang mengintimidasi Lee. ’’Is that the biggest one you’ve got?,’’ kata Iko.

Sementara itu, Fox memerankan Gina, agen CIA yang juga mantan kekasih Christmas. Geng The Expendables pun mendapat suntikan empat nama baru: Easy Day (50 Cent/Curtis Jackson), Galan (Jacob Scipio), Lash (Levy Tran), dan Marsh (Andy Garcia).

Nama baru lainnya, seperti aktor dan koreografer laga Thailand Tony Jaa serta jawara kompetisi adu kuat World’s Strongest Man 2017 Eddie Hall, belum terlihat di trailer.

Meski hanya tampil sekilas, kemunculan Iko disambut antusias oleh warganet Indonesia. Komentar positif membanjiri unggahan sang aktor. Selain itu, sutradara The Raid Gareth Evans juga mengunggah cuplikan trailer di akun Instagram-nya. ’’Lebih dari bangga melihat Iko Uwais terus ’menghajar’ layar lebar,’’ tulisnya.

Tambahan nama baru, khususnya Iko dan Tony Jaa, disambut antusias oleh fans The Expendables dan genre laga. Maklum, mereka punya portofolio film action yang apik.

Iko mencuri perhatian penonton mancanegara lewat aktingnya di The Raid dan The Night Comes for Us. Sementara itu, Jaa melejit lewat franchise tentang Muay Thai Ong Bak. Dia juga sempat tampil di Furious 7 dan XXX: Return of Xander Cage.

Expend4bles –yang dijadwalkan rilis pada September mendatang– jadi upaya Lionsgate untuk ’’mengembalikan’’ franchise ke jalur film laga keras. Mereka menambah nama-nama besar di deretan cast dan mematok rating sensor kembali ke R (dewasa).

Maklum, di film ketiga, rumah produksi menurunkan rating sensor ke PG-13 yang setara R13+ di tanah air. Hal itu membuat banyak fans berat mereka kecewa. Belum lagi, tiga pekan sebelum resmi tayang, film bocor di internet.

Di sisi lain, selama penayangannya, The Expendables 3 meraih hasil kurang memuaskan. Film yang rilis pada Agustus 2014 itu mendapat rating rendah: hanya 31 persen di Rotten Tomatoes dan 6,1 di IMDb.

The Expendables 3 juga mengantongi pendapatan total USD 214 juta (Rp 3,185 triliun), membuatnya jadi instalasi dengan pendapatan terendah jika dibandingkan dua film pendahulunya. (fam/c18/ayi)