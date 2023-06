Diduga Buntut dari Kerusuhan di Semarang, Slank Batalkan Konser di Lampung, Bandung, dan Surabaya

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari grup band Slank terkait rencana ‘Slank Album Tujuh 25th Anniversary Tour’. Pihak promotor secara resmi mengumumkan pembatalan konser tiga kota, dikutip dari POJOK SATU.

Sejatinya, konser Slank akan dilaksanakan di empat kota yaitu Lampung (2 Juni 2023), Bandung (9 Juni 2023), Surabaya (11 Juni 2023) dan Jakarta (Agustus 2023). Namun, Slank hanya akan menggelar konser di Jakarta.

Baca Juga: Temui Aksi Ratusan Massa PBB, Bobby Nasution Didaulat Jadi Bapak Toleransi

“Dengan berat hati kamu umumkan bahwa tour yang akan diadakan Lampung, Bandung, Surabaya dibatalkan,” demikian keterangan di akun promotor @makeashowindonesia, Rabu (7/5/2023) malam.

Promotor meminta maaf atas pembatalan tur Slank di Kota Lampung, Bandung, dan Surabaya. Namun, mereka tak menyebutkan alasan penyebab pembatalan itu.

Diduga, pembatalan dilakukan berkaitan dengan konser yang berjalan rusuh di Semarang pada Mei 2023.

Baca Juga: Ngaku Kenal Lama dengan Haris, Luhut Sebut Sering Membantunya

“Hal ini merupakan bahan evaluasi bagi kami selaku promotor untuk mempersiapkan segala hal secara lebih matang,” jelas promotor.

Pun demikian, tur Slank Album Tujuh 25th Anniversary di Jakarta akan tetap dilaksanakan pada Agustus 2023 mendatang sebagai pesta penutup dari tur Slank kali ini.

Baca Juga: Pegadaian Raih Penghargaan TOP CSR Awards 2023

“Informasi terkait refund dan tiket akan diumumkan dalam waktu dekat. Stay tune & thank you for your understanding and support, Slankers!,” jelas promotor.

Pengumuman ini hanya berselang seminggu dari pemberitahuan pembatalan konser Slank di Lampung. Ya, awalnya hanya di kota ini konser ditunda, namun kini dua kota lainnya menyusul.

Baca Juga: Menteri PANRB Dukung Penguatan Kelembagaan Polri Tangani Perdagangan Orang

“Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk menunda tur Slank Album Tujuh 25th Anniversary yang akan diadakan di Lapangan Saburai, Lampung, 2 Juni 2023 ke jadwal baru yang akan diumumkan dalam beberapa waktu mendatang,” jelas Make A Show Indonesia, pekan lalu.