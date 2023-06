Beberapa Fakta Putri Ariani, Remaja Asal Indonesia yang Memukau di America’s Got Talent 2023

JawaPos.com–Nama Putri Ariani menjadi trending dalam YouTube, setelah mendapatkan golden buzzer di America’s Got Talent season 18 pada 2023. Penampilan Putri diunggah akun AGT pada 7 Juni.

Hingga kini, aksi panggung Putri itu berhasil menyedot perhatian dari berbagai negara. Video Putri itu ditonton hingga 5,6 juta kali, 424 ribu likes, dan 52.651 komentar hingga pukul 09.02, Kamis (8/6) yang didominasi komentar positif di Youtube AGT.

Berikut beberapa fakta tentang Putri yang berhasil dirangkum JawaPos.com:

Baru berusia 17 tahun

Putri dengan lantang mengenalkan dirinya di depan empat juri AGT 2023, Simon; Sofia; Heidi; dan Howie. Dia menyebutkan masih berusia 17 tahun. Saat ini, dia sedang dalam proses menuju bangku kuliah.

Bernyanyi sejak lahir

Putri sempat membuat penonton AGT tertawa dengan ucapannya yang berusaha memecah suasana panggung AGT. Saat Sofia bertanya, sejak kapan Putri mulai bernyanyi. ”Mungkin, sejak aku lahir,” kata putri lalu tertawa kecil.

Bermimpi menjadi diva

Putri bermimpi menjadi diva seperti Whitney Houston dan mendapatkan penghargaan di Grammy Award. Sofia juga sempat bertanya apa alasan Putri sampai di AGT? ”Aku berharap, aku bisa menang di AGT,” ucap Putri. Kalimat Putri itu disambut tepuk tangan yang gemuruh dari para penonton AGT.

Membawakan lagu ciptaan sendiri

Dalam penampilannya di AGT, Putri membawakan dua lagu. Setelah menyelesaikan lagu pertamanya, Simon naik ke panggung dan menghampiri Putri. Simon meminta Putri untuk bernyanyi satu lagu lagi. Simon mengaku bahwa dirinya terkesima dengan suara Putri. ”Suaranya brilian,” tutur Simon.

Di lagu kedua, Putri kembali membuat seluruh penonton AGT tak bisa berdiam diri. Dengan lagu Sorry Seems to be The Hardest Word dari Blue. Putri bak menyihir para penonton dan juri AGT. Mereka tak bisa berkata-kata. Ditambah setelah Putri menyampaikan bahwa lagu pertama yang dibawakan adalah lagu ciptaannya sendiri.

”Ini benar-benar penampilan yang terbaik yang pernah aku lihat di audisi. Suara Putri bak malaikat dan di usia 17 tahun, Putri sudah membuat lagu yang begitu indah,” ungkap Simons.