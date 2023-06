Inara Rusli: Aku Sudah Maafin Virgoun, Nggak Ada Dendam, Nggak Ada Lagi Benci

JawaPos.com - Inara Rusli menitipkan pesan untuk Virgoun agar bisa bersikap dewasa dalam menyelesaikan persoalan saat ini. Inara sudah ikhlas melepas pria yang telah memberinya tiga anak itu.

Inara Rusli tak ingin ngotot mempertahankan Virgoun lagi. Karena meski perceraian belum resmi diketuk palu sidang, baginya tiga kali talak yang diterimanya sudah menegaskan posisinya saat ini.

“Buat Virgoun aku sudah maafin, enggak ada dendam, enggak ada lagi benci. Aku pengin kita sama-sama selesain ini baik-baik,” ujar Inara di YouTube Denny Sumargo.

“Aku mengharapkan kedewasaan dia, karena bagaimanapun dia pernah ada di hidup aku. Dia orang yang pernah aku cintai, dia ayah dari anak-anak aku. Jadi bijaksanalah, dewasalah dalam bersikap, jangan kita tuntut menuntut seperti ini,” sambung Inara.

Selain itu, dia berpesan agar Virgoun bisa menemukan jati diri yang sebenar-benarnya.

“Aku pengin dia mencari jati diri dia yang sebenarnya. Aku berharap dia bisa bahagia dengan cara dia dengan keridhaan Tuhan juga,” tambah Inara.

Inara juga sudah tak peduli lagi jika Virgoun kembali bersama perempuan selingkuhannya atau sudah menemukan perempuan lain. “Terserah, so be it. Biarin aja dia mau pilih gimana, kan bukan urusan aku lagi,” tegasnya.

Inara tak ingin mempertahankan Virgoun seperti yang pernah dilakukannya. Baginya, usahanya sudah cukup. Jika yang ingin dipertahankan tak ingin bertahan, maka melepaskan cara terbaik.

“Ketika dia enggak mau di lingkaran itu, enggak mau dimiliki ya aku akan lepas, ngapain dipaksain. Orang akan melakukan segala macam untuk kembali, kalau dia mau kembali. Enggak perlu dipaksain,” pungkas Inara Rusli.