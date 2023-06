Ini Deretan Film yang Menang Balinale 2023

JawaPos.com - Bali International Film Festival ( Balinale ) kembali digelar di tahun ini sejak 1 sampai hari ini, 4 Juni 2023 di Pulau Dewata. Sedikitnya ada 45 film dari 13 negara termasuk dari Indonesia yang ditayangkan dalam festival yang penyelenggaraannya dipusatkan di Park23 Creative Hub Cinema XXI, Tuban, Kuta, Bali.

Selain melakukan pemutaran sejumlah film seperti "A Guilty Conscience", "Sisu", "Where the Wind Blows", "Women Talking" dan lain-lain, Balinale 2023 juga menghadirkan kompetisi pada sejumlah kategori.

Kompetisi ini menghadirkan dewan juri yang terdiri dari Michela Scolari (pembuat film Italia), Richard Todd (pembuat film dokumenter Australia), Jason Allan Neal (General Manager Konten Asli dan Inovasi di Fremantle Indonesia), Djenar Maesa Ayu (pembuat film, penulis, dan sutradara Indonesia),dan Jomon (Joe) Thomas (produser dengan cache film).

Dalam keterangan tertulis diterima JawaPos.com, dewan juri Bali International Film Festival 2023 telah mengumumkan sejumlah pemenang pada setiap kategori yang dilombakan.

Berikut daftar lengkap pemenang kompetisi di jang Balinale 2023:

1. Film Dokumenter Pendek: Behind the Seen karya sutradara Robin Gurney dan Lawrence Blair, Indonesia.

Penghargaan Juri Khusus: Forgotten karya Roberto Natali, Indonesia.

2. Film Cerita Pendek: Please Hold the Line karya Tan Ce Ding, Malaysia

Penghargaan Juri Khusus: Las Visitantes karya Enrique Buleo, Spanyol.

3. Film Dokumenter: Crows Are White karya Ashen Nadeem, Irlandia.

4. Film Cerita Panjang: Women Talking karya Sarah Polley, Amerika.

5. Penghargaan Komite: The Art of Giving karya Mickael Couturier, Indonesia.

6. Gary L Hayes Award: The Tone Wheels karya Yuda Kurniawan, Indonesia.

7. AICEF Award: ORPA karya sutrdara Theo Rumansara, Indonesia.