Stephen Sanchez Rayakan Ulang Tahun Basis dengan Penggemar Indonesia

JawaPos.com - Penyanyi asal Amerika Serikat, Stephen Sanchez merayakan hari ulang tahun sang basis, yang juga sahabatnya, Jesse Houle, di hadapan ribuan penggemar yang menghadiri Java Jazz Festival 2023, dikutip dari ANTARA.



“Ini akan menjadi mimpi terburuk Jesse karena hari ulang tahunnya dirayakan di depan publik,” seloroh Sanchez, di atas panggung, Jumat (2/6) malam kemarin.



Sontak para penggemar yang memenuhi BNI Hall, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, itu bersorak dan kompak menyanyikan lagu happy birthday atas permintaan Sanchez.

Tak lama, kru membawakan seloyang kue lengkap dengan lilin yang diserahkan kepada keyboardist, Anson Eggerss, untuk diberikan kepada Jesse.



“Kamu (Jesse) sedang memiliki hari yang sangat spesial, dia berumur 21 hari ini, kami ingin memberikan sesuatu yang spesial untuknya, bawa ke sini kuenya,” kata Sanchez.



“Kita akan makan kuenya nanti,” tambah Sanchez sembari tertawa kecil.

Sanchez dan Jesse kerap menjadi candaan para penggemarnya di media sosial. Pasalnya, kedua sahabat ini sering bergurau di atas panggung, dengan Jesse mencium pipi atau kening Sanchez saat tampil.

Adapun pada Java Jazz Festival 2023, Stephen Sanchez dan band-nya tampil memukau selama sekitar satu jam membawakan beberapa tembang seperti “Hey Girl”, “Hold Her While You Can”, “Kayla”, “Lady by the Sea”, “Evangeline”, “Stay”, “High”, serta lagu terbarunya “Only Girl”.

Tentu tanpa melewatkan lagu terpopulernya “Until I Found You” sebagai lagu penutup, pria kelahiran 3 November 2002 itu juga membawakan lagu “Unchained Melody” dari Righteous Brothers, dan “Bohemian Rhapsody” dari Queen.



Tepat pukul 12 malam, Sanchez menutup aksi panggungnya dengan mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah hadir.



“Terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi,” kata dia.