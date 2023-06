Simak Pengumuman Penting Promotor Soal Tiket Konser One Oke Rock

JawaPos.com-Pihak promotor akhirnya mengumumkan informasi penting terkait pembelian tiket konser One Oke Rock di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada 29 September 2023 mendatang.

Dalam unggahan Instagram PK Entertainment, diumumkan ihwal pembelian tiket grup musik asal Tokyo, Jepang, yang mengusung tajuk 'Luxury Disease Asia Tour 2023 in Jakarta.'

"Amankan tiket Anda pada hari Sabtu, 10 Juni 2023 pukul 10.00 WIB eksklusif di oorinjakarta2023.com," demikian keterangan di akun Instagram resminya.

Selain mengumumkan soal tanggal penjualan tiket secara resmi, pihak promotor yang terdiri dari PK Entertainment, AEG Presents Asia, dan Sound Rhythm juga memastikan tiket konser yang telah dibeli pada 2020 silam masih tetap dapat digunakan dalam gelaran konser nanti.

"Tiket yang telah dibeli untuk konser One Oke Rock Eye of the Storm Asia Tour 2020 Jakarta yang belum dikembalikan akan tetap berlaku untuk One Ok Rock Luxury Disease Asia Tour 2023 in Jakarta," tegas pihak promotor.

Untuk konfirmasi pemesanan baru dengan nomor kursi dan atau kategori tiket yang baru akan dikirimkan ke alamat email yang telah terdaftar pada 10 Juni 2023 pukul 10.00. Apabila tidak menerima konfirmasi pemesanan tiket pada tanggal yang tersebut, promotor meminta untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut.

"Silakan hubungi hotline customer service kami di contact@pk-ent.com dengan judul 'OOR Jakarta 2022/2023 Booking Confirmation Troubleshoot'.Terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya selama ini," lanjutnya.

Selain di Jakarta, grup musik berpersonilkan Takahiro Moriuchi, Toru Yamashita, Ryota Kohama, dan Tomoya Kanki juga akan menggelar konser di sejumlah kota di beberapa negara. Konser akan dimulai di Taipei pada 16-17 September 2023, Manila (26 September), Jakarta (29 September), Hongkong (7 Oktober), Bangkok (12 Desember) dan akan berakhir di Singapura (18 Desember). (*)