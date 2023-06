Aktor Gaek Al Pacino Bakal Punya Anak di Usia 83 Tahun, Pacarnya yang Berumur 29 Tahun Tengah Hamil 8 Bulan

JawaPos.com - Aktor kawakan Al Pacino tengah menjadi pusat perbincangan. Pasalnya, bintang film Godfather itu bakal punya anak lagi di usia 83 tahun. Itu berarti, Al Pacino bakal memiliki anak yang keempat.

Seperti dilansir BBC, Al Pacino telah mengumumkan bahwa pacarnya yang berusia 29 tahun, Noor Alfallah, tengah hamil delapan bulan. Menurut laporan media AS, Al Pacino dan Alfallah telah menjalin hubungan spesial sejak pandemi Covid-19 atau April 2022 silam.

Al Pacino sebelumnya sudah memiliki tiga anak yakni dua anak saat bersama Beverly D'Angelo dan satu anak ketika menjalin hubungan dengan Jan Tarrant.

Dalam rentang karir lebih dari lima dekade, Al Pacino telah tampil di sejumlah film yakni The Irishman, The Godfather, Scarface and Scent of a Woman.

Siapakah Alfallah? Pacar Al Pacino tersebut bekerja di industri film dan telah memproduksi sejumlah film seperti Billy Knight dan Little Death and Brosa Nostra. Sebelum menjalin cinta dengan Al Pacino, sebelumnya Alfallah berkencan dengan musisi Mick Jagger pada 2017.

Hanya saja, tak sedikit warganet yang kurang senang dengan kabar bahwa Al Pacino bakal memiliki anak lagi. Pasalnya, Al Pacino dinilai tak lama dalam membesarkan anaknya nanti. Maklum saja, usia Al Pacino kini sudah 83 tahun.

Banyak yang menilai Al Pacino memiliki anak lagi lantaran hanya ingin mengikuti jejak rekan mainnya di The Godfather Part II, Robert de Niro. Dia baru-baru ini mengumumkan memiliki anak lagi pada usia 79 tahun dengan kekasihnya, Tiffany Chen. Anak perempuan yang lahir pada 16 April 2023 itu diberi nama Gia dan menjadi anak ke-7 Robert de Niro.