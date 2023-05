Anniversary ke-10, BTS Persembahkan Single Terbaru ‘Take Two’ Khusus untuk ARMY

JawaPos.com - Merayakan Anniversary ke-10 berkarir di dunia musik, boy group asal Korea BTS mempersembahkan hadiah indah untuk para ARMY, penggemar mereka. Single atau lagu berjudul ‘Take Two’ akan dirilis tanggal 9 Juni 2023 atau empat hari sebelum tanggal debut BTS yaitu 13 Juni, dikutip dari POJOK SATU.

Perilisan single terbaru dari BTS untuk ARMY itu disampaikan agensi BTS, BIGHIT Music, Rabu (31/5). Disebutkan, dalam lagu ini, ketujuh member BTS berpartisipasi.

“Untuk merayakan Anniversary ke 10 mereka, BTS akan merilis digital single 'Take Two' di Juni mendatang. Ketujuh member berpartisipasi dalam ‘Take Two’,” demikian pertanyaaan resmi BIGHIT via aplikasi Weverse.

BIHGIT menjelaskan lagu tersebut sebagai bentuk terima kasih BTS ke ARMY yang setia bersama-sama sejak grup tersebut debut.

“Ini merupakan lagu yang menyampaikan penghargaan mereka kepada ARMY untuk semua cinta yang kalian berikan dan keinginan mereka (BTS) untuk selalu bersama dengan kalian,” jelas agensi.

“Kami dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada ARMY karena membuat yang Anniversary ke-10 dengan cinta tanpa akhir kalian untuk BTS, dan kami berharap “Take Two” akan menjadi “hadiah” berharga dari BTS untuk kalian semua,” sebut BIGHIT.

BIGHIT juga meminta dukungan agar lagu ini bisa sesukses lagu-lagu BTS yang lain. “Kami meminta cinta dan dukungan kalian untuk “Take Two’,” pungkas BIGHIT.

Lagu ini akan dirilis 9 Juni pukul 13.00 waktu Korea (KST) atau pukul 11.00 WIB. Disebutkan, member BTS, Suga yang juga produser berpartisipasi dalam keseluruhan produksi Take Two dan RM serta J-Hope di bagian penulisan lagu.

Lalu apa makna 'Take Two'? Beberapa fansbase BTS menguak ini adalah idiom yang berasal dari jargon musisi yang bermakna istirahat atau istirahat sebentar. Ini merujuk kondisi BTS saat ini yang memasuki era solo dan wajib militer. Dimana semua member sibuk dengan projek pribadi, hingga selama dua tahun ini harus mengeyampingkan aktivitas grup.

Namun, BTS sendiri terlihat sangat mempersiapkan masa istirahat dengan baik. Sejak istirahat grup, sudah ada dua lagu yang dirilis bertujuh. Sebelumnya ada OST film animasi baru BASTIONS dan sekarang lagu 'Take Two'.