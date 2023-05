Puji ARMY Indonesia Selama Konser, Suga BTS : You’re The Best, Mantap, Mantap, Mantap!

JawaPos.com - Member boygroup Korea Selatan BTS, Min Yoong atau Suga BTS sukses menggelar konser hari pertamanya di Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD) Hall 5-6, Jumat (27/5) kemarin. Dia pun memuji penggemar atau ARMY yang memadati venue dan menikmati konser, dikutip dari POJOK SATU.

Seperti diketahui, Suga adalah rapper yang mayoritas lagunya bernada cepat. Namun meski begitu, ARMY berusaha bernyanyi bersama dengannya, bahkan di berbagai video yang beredar, tidak sedikit turut nge-rap dengan lirik Bahasa Korea.

Suga juga sesekali menyapa ARMY dengan mengucapkan kata-kata Bahasa Indonesia. Termasuk, pujian yang dilontarkan ke fans. “ARMY Jakarta, you’re the best, mantap, mantap, mantap,” ujar dari atas panggung yang disambut riuh penonton.

Sepanjang konser selama dua jam, Suga membawakan lagu-lagu hitsnya diantaranya 'Daecwhita', 'Far Aways', 'People Pt. 2', 'Burn It, dan 'Hageum'. Suga BTS juga tampil dengan alat musik piano di lagu 'Life Goes On' dan gitar akustik di lagu 'Seesaw'.

Di sela-sela konsernya, Suga sempat mengajak ARMY ngobrol. Dia bercerita tentang Jakarta punya kenangan tersendiri baginya. Pasalnya, Suga bersama seluruh member BTS lainnya pertama kali datang ke Indonesia tahun 2017.

“Apa kabar kalian, lama tidak bertemu semuanya. Aku pernah tampil di sini waktu Wings Tour 2017, lima tahun kemudian aku solo tour di Jakarta,” ujarnya dengan bantuan translator di panggung.

Suga mengaku senang dengan konser tadi malam. “Aku merasa sangat senang hari ini karena aku di Jakarta dalam waktu yang lama, setelah sekitar lima tahun. Aku sangat merindukan kalian, kalian tahu,” sambungnya.

Dia juga menjelaskan soal kondisinya, yang sempat terekam batuk berkali-kali yang membuat ARMY khawatir. Suga mengatakan dirinya sehat, namun entah mengapa mendadak batuk dan sulit berhenti.

“Mungkin kalian sudah tahu kali ini aku batuk cukup banyak hari ini, bukan karena aku sakit, atau tenggorokan ku tidak dalam kondisi baik, tetapi hanya saja aku tidak bisa berhenti batuk,” bebernya.

Konser Suga akan berlanjut hari ini dan terakhir besok. “Ngomong-ngomong, konser di Jakarta tinggal dua hari lagi! Aku harap kalian hanya memiliki kenangan indah hari ini! Terima kasih banyak untuk malam yang luar biasa dan sampai jumpa lagi!,” ungkapnya.