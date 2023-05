Dituding Pilih Kasih Saat Grand Final Indonesian Idol 2023, Boy William, Rossa dan Judika Diserbu Netizen

JawaPos.com - Indonesia Idol 2023 telah rampung dengan Salma Salsabil keluar sebagai juaranya. Namun, perhelatan ini rupanya menyisakan kejadian kurang menyenangkan.

Dua juri Indonesian Idol 2023, yakni Rossa dan Judika serta sang host Boy William mendapat kritikan netizen, dikutip dari POJOK SATU.

Ini terjadi setelah video malam puncak Indonesian Idol 2023 Senin (22/5) yang menyisakan grand finalis Salma dan Nabila Taqiyyah, viral di TikTok. Rossa dan Judika serta Boy dianggap menganaktirikan Nabila.

Drama dimulai saat Salma tampil dengan membawakan lagu 'Just The Way You Are' dan Nabila membawakan lagu berjudul 'Here’s Your Perfect' dari Jamie Miller. Kelima juri, yakni Rossa, Bunga Citra Lestari (BCL), Judika, Anang dan David Bayu memberikan standing ovation ke Salma, namun ke Nabila hanya tiga juri yakni Anang, BLC dan David.

Kejadian berikutnya adalah momen saat para jebolan Indonesian Idol menjadi bintang tamu, salah satunya Mahalini. Rossa dan Judika meminta duet hanya dengan Salma. Sementara di panggung itu ada Nabila. Boy William juga terlihat membelakangi Nabila. Keberadaannya seakan tak dianggap.

Di saat Rossa dan Judika sibuk meminta duet, Salma yang peka melihat Nabila, mengajak remaja asal Aceh itu untuk ikut bersama bernyanyi dengan Mahalini.

“Kita bareng sama Nabila juga ya,” ujar Salma.

Usai acara, kejadian ini makin jadi sorotan. Selebgram Shella Saukia turut menumpahkan kekesalannya.

“Kalau tidak suka, setidaknya menghargai penampilan terakhirnya. Nasib ke depan kita tak ada yang tahu. Hari ini kita di atas. Enggak tahu besok mungkin dimana. Maafkan saya yang hilang respect sama attitude-nya. Penyanyi senior bahkan musisi ternama tapi tidak punya attitude untuk menghargai penyanyi yang masih kecil,” tulisnya di Instagram-nya.

Dia mengatakan malam grand final bukan ajang penilaian melainkan malam perpisahan untuk peserta. “Apa salah dihargai penampilan terakhirnya. Mereka berdua sudah juara, tapi akan ada yang jadi pemenangnya. Nabila dan Salma sudah hebat. Enggak sanggup pikir sama attitude-nya penyanyi andal Indonesia ini. Apa salah berdiri untuk menghargai penampilan terakhirnya,” bebernya.