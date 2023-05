Fast X Akhiri Dominasi Guardians of the Galaxy Vol 3

JawaPos.com – Fast X melaju cepat di persaingan box office. Instalasi kesepuluh Fast and Furious itu kini ada di puncak box office Amerika Utara. Catatan tersebut sekaligus mengakhiri dominasi Guardians of the Galaxy Vol. 3 sejak awal Mei.

Selama akhir pekan lalu, proyek besutan Louis Letterier tersebut mengantongi USD 67,5 juta (Rp 1 triliun). Sementara itu, Guardians of the Galaxy harus puas dengan USD 31,9 juta (Rp 474,6 miliar).

Meski tinggi, pendapatan akhir pekan pertama Fast X itu terbilang rendah dibandingkan film-film pendahulunya. Termasuk jika dibandingkan dengan F9 yang tayang dua tahun lalu.

Pada 2021, film tersebut mengantongi USD 70 juta (Rp 1,04 triliun). Padahal, saat itu, 20 persen bioskop di Amerika Utara tutup karena regulasi pembatasan Covid-19.

Catatan apik itu pun juga terjadi di box office internasional. Di luar Amerika Utara, film yang dibintangi Vin Diesel dan Jason Momoa tersebut berhasil mengantongi USD 251 juta (Rp 3,73 triliun).

Secara global, Fast X kini meraup USD 319 juta (Rp 4,75 triliun) dari total lima hari tayang, terhitung sejak Rabu (17/5) hingga Minggu (21/5). Di Indonesia, selama lima hari tayang, film itu pun punya pendapatan fantastis di kisaran USD 8,4 juta (Rp 125 miliar).

Rilisan Fast X juga menorehkan catatan tersendiri di Tiongkok. Maklum, Negeri Panda tersebut merupakan salah satu basis penonton terbesar Fast and Furious. Di sana, film tersebut mampu mengantongi USD 77,4 juta (Rp 1,15 triliun) sejak kali pertama tayang pada Rabu.

Firma konsultasi Artisan Gateway mengungkapkan, film yang merupakan awal ’’babak penutup” franchise itu menguasai 58 persen layar bioskop Tiongkok. Dengan catatan tersebut, Fast X pun menjadi rilisan Hollywood (dan negara non-Tiongkok) dengan pendapatan akhir pekan perdana terbaik di sana.

Bahkan, layanan penjualan tiket Maoyan berani memasang target tinggi untuk pekan pertama rilis film tersebut. Dari USD 104 juta (Rp 1,55 triliun), taksiran pendapatan akhir pekan Fast X naik ke angka USD 120 juta (Rp 1,78 triliun).

Jika prediksi tersebut tepat, film itu pun berpeluang menyaingi Avatar 2. Pada akhir tahun lalu, proyek besutan James Cameron itu mengantongi USD 119 juta–128 juta (Rp 1,77 triliun–1,9 triliun) di minggu pertama tayang.

Meski demikian, hasil apik itu berpeluang turun di pekan kedua. Sebab, pekan ini, Fast X bakal mendapat banyak pesaing. Salah satunya, The Little Mermaid. Di Indonesia, pekan ini juga akan rilis Hati Suhita dan Jin Khodam. (fam/c17/ayi)

