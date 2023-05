Istri Julian Jacob Melahirkan Bayi Perempuan

JawaPos.com - Julian Jacob dan Mirriam Eka melangsungkan pernikahan di Gereja Katedral Jakarta pada 26 Januari 2023. Kurang lebih 5 bulan dari usia pernikahan, pasangan ini memiliki momongan yang berjenis kelamin perempuan.

Kabar lahirnya anak pertama mereka diumumkan melalui unggahan Instagram pribadi JulianJacob pada hari ini.

"Kami baru saja diberkati dengan hadirnya bayi perempuan. Akhirnya kebahagiaan kami hampir sempurna karena kedatangan anak cilik super lucu ini ke dunia," tulis Julian Jacob dalam unggahan Instagram, Selasa (23/5).

Anak perempuan Julian Jacob dan Mirriam Eka yang baru saja lahir ke dunia kemudian diberi nama Clover Rae Jacob. Pasangan ini sengaja merahasiakan kehamilan dari publik atas kesepakatan bersama antara Julian Jacob dan istrinya. Mereka baru mengabarkannya ke publik sampai hari bahagia itu tiba.

"Ingin sekali membagikan seluruh momen kebahagiaan kami kepada kalian semua, namun dikarenakan satu dan lain hal, kami memilih untuk biar lah kami berdua, keluarga dan orang-orang terdekat yang merasakannya terlebih dahulu," jelasnya.

Lebih lanjut Julian Jacob menyampaikan, dirinya tidak akan terlalu mengumbar ke publik terkait apa menjadi bagian dari privasi keluarganya ke depannya.

"Karena bagaimana pun, sejujur-jujurnya saya berucap, sebaik -baiknya saya membagikan momen hidup saya, pasti akan ada saja segelintir mereka yang tidak suka dan mencari hiburan sesaat dari menjatuhkan orang lain. Dan yang saya lakukan adalah melindungi malaikat kecil saya dari sesuatu yang tidak baik," paparnya.

Julian Jacob menegaskan bahwa dirinya bersama sang istri merasakan kebahagiaan mendalam atas lahirnya Clover Rae Jacob ke dunia. Bagi mereka, kelahiran buah hati merupakan anugerah luar biasa dari Tuhan.

"Dan selamanya kita juga akan belajar untuk menjaga keluarga kecil ini dan senantiasa melayani Tuhan sampai nanti kita dipanggil ke surga," tuturnya.

"Terima kasih untuk dukungan kalian yang luar biasa buat kita. Maaf ya nggak bisa dibalas satu-satu. We love you all. Let's the adventure begin! Welcome to the world Clover Rae Jacob," imbuh Julian Jacob.