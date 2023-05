TXT akan Gelar Konser di jakarta pada 9 Agustus 2023

JawaPos.com-Grup K-Pop asal Korea Selatan Tomorrow X Together (TXT) segera hadir menyapa penggemar melalui konser “Tomorrow X Together World Tour In Jakarta” di Indonesia pada 9 Agustus 2023 mendatang di Beach City International Stadium.

Promotor iMe Indonesia melalui laman media sosial Twitter @ime_indonesia, Senin, mengatakan tiket konser dijual dalam enam kategori, mulai dari Rp1.550.000 hingga Rp3.100.000 dengan berbagai keuntungan fasilitas dan kategori menonton yang berbeda. Tiket akan dijual pada tanggal 21 Juni 2023 untuk penggemar TXT atau MOA dan untuk umum pada 22 Juni 2023 mulai pukul 10 pagi.

Penjualan tiket konser TXT akan dilakukan melalui mitra resmi penyelenggara tiket.com, baik website maupun aplikasi mobile. Khusus untuk MOA, penyelenggara memberikan syarat untuk mendaftar keanggotaan melalui Weverse untuk mendapatkan kode supaya bisa mengakses prajual.

Setelah mendapatkan kode prajual, MOA bisa masuk ke akun tiket.com untuk membeli tiket TXT. Boy group itu akan datang ke Indonesia untuk kedua kalinya setelah tahun 2022 lalu melangsungkan konser bertajuk “TXT Act: Love Sick” di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan.

TXT merupakan salah satu kelompok asuhan agensi Bighit Music, beranggotakan lima pemuda, yakni Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, dan Huening Kai. TXT debut pada tahun 2019 dengan merilis album mini berjudul “The Dream Chapter: Star.”

Kini, TXT telah berhasil merilis lima album mini dan meraih sejumlah penghargaan, salah satunya NME Awards 2022 untuk kategori Hero of The Year. Konser “Tomorrow X Together World Tour ” telah dibuka di Seoul, Korea Selatan pada Maret 2023 lalu dan akan diselenggarakan di beberapa di negara lainnya, yakni Amerika Serikat, Indonesia, Jepang dan Filipina. (*)