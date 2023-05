Kim Soo-hyun Balik ke Indonesia setelah Sembilan Tahun, Ceritakan Proyek Terbaru dan Program Diet

JawaPos.com – Minggu (14/5) Kim Soo-hyun akhirnya kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia setelah nyaris satu dekade tak berjumpa. Aktor asal Korea Selatan itu sebelumnya pernah menggelar acara jumpa fans di Indonesia pada 2014. Kedatangan kembali Soo-hyun disambut antusiasme penggemarnya.

’’Saya terkejut melihat banyak sekali penggemar yang hadir dan memberikan sambutan yang begitu hangat,’’ kata Soo-hyun kemarin sore dalam fanmeeting Nice to Meet You! bersama YOU Beauty di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Soo-hyun menyatakan, reaksi hangat dari penggemarnya di Indonesia telah didapatkan sejak kali pertama menginjakkan kaki di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (13/5) malam.

Baca Juga: Pekan ini, KPK Berencana Klarifikasi Wagub Lampung Terkait Harta Kekayaan

Selama berada di sini, aktor serial My Love from the Star itu mengaku belum mencicipi makanan khas Indonesia. Namun, Soo-hyun mengaku pernah mencoba makan nasi goreng dan mi goreng saat berada di negaranya.

’’Rasanya enak, tapi saya belum pernah nyobain rasa hidangan aslinya. Saya mau cobain di sini,” ujar bintang serial It’s Okay to Not Be Okay itu.

Soo-hyun menceritakan bahwa dirinya tidak bisa mencoba banyak makanan Indonesia. Sebab, dia tengah menjalani program diet. ’’Jadi, makannya cuma dikit-dikit aja,’’ kata aktor kelahiran Seoul, 35 tahun silam, itu.

Baca Juga: Tunggu Bukti dan Hasil Visum, Polisi Belum Percaya Habib Bahar Dtitembak

Untuk menunjang program diet, Soo-hyun aktif berolahraga. ’’Saya lagi senang main golf, sepeda, dan naik gunung,’’ katanya. Tak heran, badan dan posturnya tetap sehat dan terjaga.

Soo-hyun lantas mengungkapkan kesibukan terbarunya. Saat ini dia tengah terlibat dalam sebuah proyek serial drama Korea yang rencananya dirilis akhir tahun.

’’Sekarang lagi syuting dan belum selesai. Akan dirilis Desember,’’ beber Soo-hyun.

Dalam kesempatan jumpa fans kemarin, Soo-hyun pun mencoba mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Di antaranya, ’’apa kabar?’’, ’’kamu sudah makan?’’, ’’kamu bahagia hari ini?’’, dan ’’aku akan kembali lagi ke Jakarta”.

Baca Juga: BPOM Rilis 176 Obat Sirop Terbaru Aman Dikonsumsi

Di kesempatan tersebut, Soo-hyun juga menyampaikan keinginannya untuk kembali ke Indonesia suatu saat nanti. Tidak untuk bekerja, tetapi liburan ke Bali. Sebelum mengakhiri sesi berbincang dengan penggemar, Soo-hyun menyampaikan kesan serta pesan untuk para fans yang hadir.