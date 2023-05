Akhir Juni, aespa Bakal Gelar Konser Solo di Indonesia

JawaPos.com - Grup idola K-pop aespa siap tampil di hadapan para penggemar mereka di Indonesia melalui konser solo pertama bertajuk "2023 aespa LIVE TOUR 2023 - SYNK : HYPER LINE IN JAKARTA”. Konser rencananya digelar pada 24 Juni 2023 pukul 14.30 WIB di ICE BSD, Tangerang.



"MY's your dream has finally come true. aespa will be stopping by in Jakarta for their first official solo concert. Let's give them our biggest love!," tulis Promotor Dyandra Global Edutainment melalui laman Instagram mereka pada Kamis (11/5).



Promotor akan mengumumkan informasi detil mengenai tiket dalam waktu dekat.

aespa sebelumnya menggelar konser solo di Korea Selatan bertajuk "2023 aespa 1st Concert ‘SYNK : HYPER LINE”, pada 25 dan 26 Februari 2023. Ini menjadi konser solo pertama aespa sejak debut pada November 2020 dengan “Black Mamba”.



Grup beranggotakan Karina, Winter, Ningning, dan Giselle ini pada 8 Mei lalu meluncurkan mini album ketiga berjudul "My World" yang mengeksplorasi kelanjutan cerita fiksi mereka melawan karakter jahat Black Mamba.



Album ini terdiri dari enam lagu dengan berbagai genre salah satunya yaitu "Welcome to My World" yang menampilkan Naevis sebagai artis manusia virtual. Lagu-lagu lainnya termasuk single utama "Spicy", kemudian "Salty & Sweet", "Thirsty", "I'm Unhappy", dan "Til We Meet Again".