Ramai Konser, HONNE Juga Bakal Kunjungi Indonesia 7 Juli Mendatang

Sebelum Coldplay, buat yang gila nonton konser juga akan kedatangan musisi dunia lainnya. Yang akan hadir adalah HONNE yang juga memastikan bakal menggelar konser HONNE ASIA TOUR 2023, yang dipromotori oleh Garuda Entertainment dan One Step Forward.

Maria Risa Puspitasari, SVP of Brand Marketing, Tiket mengatakan, pihaknya memahami kerinduan para penggemar HONNE untuk kembali menikmati aksi panggung duo favoritnya di Indonesia. Penampilan HONNE memang terkenal sangat hangat dengan lagu - lagunya yang enak untuk dinyanyikan bersama.

Album studio debut Honne , Warm on a Cold Night, dirilis pada 22 Juli 2016. Album kedua mereka, Love Me/Love Me Not, menyusul pada 28 Agustus 2018. Duo ini telah berhasil menyabet sertifikasi emas, platinum, dan multi-platinum di berbagai negara di seluruh dunia. Nomor - nomor andalan seperti Location Unknown, Day 1, Free Love adalah anthem yang menjadi favorit penggemar mereka.