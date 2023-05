Kata Nikita Mirzani soal Pemberian Sejumlah Uang oleh Antonio Dedola

JawaPos.com - Artis - Artis Nikita Mirzani membenarkan adanya aliran sejumlah dana dari Antonio Dedola ke rekening pribadinya dalam jumlah beragam. Menurut ibu tiga anak tersebut, ada latar belakang mengapa uang itu diberikan padanya.

Misalnya saat Antonio Dedola mengirimkan uang sebesar Rp 92 juta. Menurut Niki, dana tersebut sebenarnya sebagai uang pengganti tiket.

Saat itu Nikita berlibur ke Swiss guna melepas penat akibat sering berantem dengan Toni (Antonio). "Saya bilang mau healing saya stres dengan kamu. Tapi dia tidak kasih saya healing. 'Saya ganti tiket kamu Rp 92 juta' dia bilang," aku Nikita Mirzani di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (2/5).

"Saya yang harusnya ke Swiss tidak jadi ke Swiss," lanjutnya.

Kemudian dana sebesar Rp 54 juta. Menurut Nikita Mirzani , Toni memberikan dana itu sebagai hadiah Valentine untuk dirinya.

"Itu hadiah Valentine. 'Baby, this is for you, for valinetine'. Saya bilang saya tidak butuh uang kamu," aku Niki.

Selain itu, di momen ulang tahun Nikita Mirzani Antonio Dedola sempat memberikan hadiah berupa gelang. Menurut pengakuan Niki, dia sebenarnya tidak membutuhkan kado ulang tahun dari Toni.

"Tentu saya happy tapi saya bilang kamu nggak usah spend money, keep saja uang kamu. Karena saya tahu duit dia di rekening ada berapa," kata Nikita.

Nikita Mirzani mengaku terakhir kalinya dia menjalin komunikasi dengan Toni sekitar dua hari lalu. Sejak saat itu Nikita tidak lagi menghubungi Toni.

Nikita mengaku tidak mau mengawali komunikasi lagi dengan lelaki yang menikahinya pada awal tahun 2023. "Gua nggak mau membuka komunikasi lagi. Dari gua pribadi nggak ada komunikasi lagi," kata Nikita Mirzani

Dia sendiri tidak punya pandangan apakah masih akan menerima Toni atau tidak . Nikita Mirzani menyerahkan hal ini kepada Tuhan dengan alasan tak ada yang tahu soal masa depan.