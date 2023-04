Sammy Simorangkir Bawa Ribuan Fans Nostalgia Bersama Kerispatih

JawaPos.com - Penyanyi Sammy Simorangkir tampil memukau dan membawa ribuan fans di Bali untuk bernostalgia bersama dengan Band Kerispatih di Seminyak, Kabupaten Badung, Bali, Kamis malam.

Di hadapan para kawan Ja'an Bali, sebutan untuk pengunjung Ja'an Restoran Bali, Sammy sukses mengobati kerinduan fans yang telah mendapatkan informasi konser tersebut pada awal April 2023.



Sammy yang tampil bersama personel Band Kerispatih disambut meriah oleh ribuan fans yang sudah berkumpul sejak sore hari. Band yang pernah menyabet penghargaan MTV Indonesia 2005 tersebut tak menunggu waktu lama untuk menggetarkan panggung.



Sorak sorai sambutan hangat para pengunjung dan fans pecah ketika giliran Sammy Simorangkir langsung membawakan single pertama Kerispatih, Kejujuran Hati.

Dalam penampilan tersebut, Sammy juga membawakan sejumlah lagu Kerispatih, seperti Lupakan Aku, Bila Rasaku Ini Rasamu, Tak Lekang Oleh Waktu, Demi Cinta, Kesalahan yang Sama, juga Sepanjang Usia.



Lagu lain yang dinyanyikan saat itu adalah Mengenangmu dan Tak Lekang oleh Waktu, sukses dibawakan Sammy bersama kawan-kawan hingga dinyanyikan bersama-sama oleh fans yang hadir.



Di sela jeda lagu, Sammy menyempatkan diri untuk menyapa para pengunjung yang hadir di Ja'an Restoran.



"Finally, Sammy Simorangkir bisa hadir di Bali. Ini yang pertama kali ya tampil bareng Kerispatih. Di sini ada Sami lovers?," tanya Sammy dari atas panggung yang disambut meriah oleh ribuan fans.

"Terima kasih. Berharap semua enjoy malam ini. Saya ingin membawa kalian semua bernostalgia di single pertama Kerispatih," kata Sammy.



Sammy pun langsung menyanyikan sejumlah lagu Kerispatih dan dinyanyikan secara bersama oleh penggemar yang hadir. Tak hanya itu, Sammy juga membawakan sejumlah lagu gubahannya sendiri. Sammy pun tak lupa mengungkapkan kebahagiaannya bisa hadir di Bali.



"Malam ini malam yang spesial. Terima kasih buat suportnya teman-teman. Saya akan membawakan lagu-lagu saya juga. Bagi teman-teman yang belum dengar lagunya nanti dicari ya. Lagu ciptaan baru saya," kata dia.



Dia pun mulai menyanyikan sejumlah lagu dalam album Kisah Abadi, seperti Kisah Abadi, Terlalu Pakai Hati, Dibalas Dengan Dusta, Pergi Tak Kembali, dan Beri Waktu.



Sementara itu, Sales and Marketing Ja'an Restoran Risfi Madila mengatakan pihaknya sengaja mengundang Kerispatih dengan tujuan untuk mengajak para fansnya di Bali untuk bernostalgia dengan lagu-lagu Kerispatih yang hits pada awal tahun 2000-an.



"Kalo kita ditanya alasannya kenapa mengundang Kerispatih karena secara yang kita lihat itu sudah jadi band fenomenal dari zaman dulu. Jadi, kita mau membuat penggemar bernostalgia dan dari Kerispatih itu sendiri mengaku kalau pertama kali Kerispatih kolaborasi dengan Sammy Simorangkir di Bali," kata dia.



Ja'an Bali sebagai promotor kegiatan tersebut sukses menjual 1.200 tiket khusus untuk penampilan Kerispatih bersama Sammy Simorangkir.



"Untuk harga tiketnya sendiri pas awal April kemarin kita rillis di harga Rp150.000, kemudian naik menjadi Rp175.000 dan terakhir di harga Rp200.000 dan itu semua sold out," kata dia pula.



Panitia membatasi jumlah pengunjung yang hadir dalam konser tersebut, karena kapasitas ruangan yang tidak dapat menampung belasan ribu penonton.



"Kalau untuk mayoritas penonton kita lebih ke gen milenial. Jadi, rata-rata umurnya sekitar 25-an bahkan ada yang di atas 30-an dan semuanya rata-rata datang ke sini mereka yang ibaratnya pengen looking for Kerispatih sama Sammy Simorangkir, penasaran bagaimana mereka berdua berkolaborasi setelah sekian lama tidak naik panggung bersama. Akhirnya The Ja'an Bali memanggil mereka untuk perform bersama di Bali dan itu untuk yang pertama kalinya," kata Risfi.